Eine junge Frau wird betäubt, vergewaltigt und stirbt. Ihre Schwester hält das Entsetzen über das Verbrechen kaum aus. Sie will den Täter finden. Der ARD-Krimi „Steirergift“ ist zugleich auch Drama.

Graz - Ein Mord an einer Kellnerin, mehrere Verdächtige und zwei Ermittler, die vom Fall emotional gepackt sind. Eigentlich schon genug für einen spannenden Film. Doch beim ARD-Krimi „Steirergift“ steht die Schwester des Opfers im Mittelpunkt - eindringlich gespielt von Gaststar Julia Koschitz.

Die Steirerkrimi-Episode ist heute um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Das Drehbuch stammt von den Autoren Wolfgang und Maria Murnberger, Wolfgang Murnberger führte zudem Regie.



Die Reihe lebt unter anderem von dem ungleichen Ermittler-Duo. Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) mögen und schätzen einander. Und manchmal gehen sie sich gewaltig auf den Geist.

Auch ihr aktueller Fall - eine Kellnerin ist betäubt und vergewaltigt worden, schließlich durch die Attacke gestorben - stellt die beiden auf die Probe. Anni ist von der Brutalität der Tat emotional angefasst und Bergmann fühlt mit Vanessa (Julia Koschitz) mit und sich zu ihr hingezogen. Die Fernsehjournalistin ist Schwester des Opfers.

Hiobsnachricht durch das Fernsehen

Als in einer Nachrichtensendung über den Tod einer jungen Frau berichtet wird, erkennt Vanessa einen eingeblendeten Schuh. Sie verlässt das TV-Studio und eilt in die Gerichtsmedizin. Die Tote ist tatsächlich Julia (Judith Altenberger).



Die Kellnerin hatte den Angriff überlebt. Sie kam in einem Wald zu sich und kroch mit letzter Kraft zur Straße. Die junge Frau noch zu retten, gelang nicht.



Die zwei Ermittler wollen eigentlich einen entspannten Abend verbringen. Bergmann hat Sulmtaler zum Essen eingeladen. Dann kommt der Anruf. Einsatz.

Unter den Verdächtigen ist Kneipenwirt Toni, der seine Kellnerin bedrängt hatte. Auch ihr Ex-Freund Max (Noah L. Perktold) hätte ein Motiv. Er wollte die Trennung von Julia nicht akzeptieren. Seine Freunde Leonard (Gustav Schmidt) und Fritz (Julian Waldner) - wie er Mitglieder einer Studentenverbindung - sind sein Alibi.

Packende Inszenierung

Julias Schwester sucht den Kontakt zu Bergmann, der mehr als Mitgefühl mit der tief erschütterten Frau hat. Die beiden landen miteinander im Bett.



Vanessa gehen die Ermittlungen nicht schnell genug. Sie recherchiert eigenmächtig und mischt sich in der Kneipe unter die Studenten.

Die Situation spitzt sich zu - stark gespielt von Julia Koschitz und packend inszeniert. Dem Publikum ist schnell klar: Die Frau - Vanessa - ist den Kommissaren mehrere Schritte voraus und ist zu allem bereit. Letztlich ist es Bergmann, der erschüttert zurückbleibt.

Den nächsten Film der Reihe, „Steirermord“, zeigt dás Erste am 13. Februar um 20.15 Uhr. Dann ist Schauspieler Tobias Moretti als Gaststar dabei - in der Rolle eines Adeligen, dessen Frau entführt und getötet wird.