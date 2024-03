Köln - Model Eva Padberg ist als dritte Kandidatin in der RTL-Show „Let's Dance“ ausgeschieden. Die 44-Jährige erhielt für ihren Quickstep an der Seite des Profitänzers Paul Lorenz die wenigsten Punkte von Jury und Publikum. „Ich muss jetzt erst einmal wieder einen klaren Kopf kriegen“, sagte Padberg, nahm die Entscheidung in der Nacht zum Samstag aber sportlich.

Das Model hatte für den Auftritt mit Lorenz nur 12 von möglichen 30 Punkten der Jury erhalten. „Das ist zu wenig“, sagte der gewohnt strenge Juror Joachim Llambi zur Darbietung. Wie seine Vorredner Jorge González und Motsi Mabuse hatte er durchaus lobende Worte für die erste Hälfte des Quicksteps übrig. Dann ging Padberg aber nach Ansicht der Jury etwas die Puste aus. „Es fehlte die Konstanz“, urteilte Llambi.

Zu den großen Gewinnern des Abends gehörten Comedian Tony Bauer (25 Punkte), für den González sogar die erste 10-Punkte-Tafel der Staffel zückte („Das war für mich so schön, so leicht!“), Sänger Gabriel Kelly (24 Punkte) und Motivationstrainer Biyon Kattilathu (22 Punkte).

Am kommenden Freitag geht es bei „Let's Dance“ mit dem Motto „Italo-Night“ weiter - auch mit Influencer Stefano Zarrella, der von der Jury zunächst die wenigsten Punkte erhielt (10), sich bei der Entscheidung mithilfe der Publikumsstimmen aber noch gegen Padberg durchsetzte.