Läuft Luca Vanak mit Haute Couture in die Top 10?

Germanys next Topmodel 2021 geht in die heiße Phase. Heidi Klum steht mit ihren „Meedchen“ kurz vor den Top 10. Schafft Luca Vanak aus Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen den Sprung oder ist für sie Schluss?

Berlin – Heidi Klum ist noch immer auf Topmodel-Suche. Und in Folge 11 von GNTM 2021 geht es um die „Top 10“. Denn nachdem in der Vorwoche keine Kandidatin rausgeworfen wurde, sind noch elf junge Frauen am Start – darunter auch Luca Vanak aus Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen.

Und endlich darf die Sachsen-Anhalterin mal raus. Corona-bedingt müssen die Teilnehmerinnen der Casting-Show ja meist in ihrem Berliner „Model-Loft“ bleiben, auch die Shootings finden fast immer am selben Ort statt. Doch nun wird Luca mit vier anderen Kandidatinnen in einen Bus nach Bayern gesetzt.

GNTM 2021: Luca darf zum Casting nach Bayern

Das Ziel ist der Chiemsee, wo ein Jogurt-Hersteller ein neues Werbegesicht sucht. Mit einem Blumenstrauß als Requisite gibt die junge Sachsen-Anhalterin alles, am Ende entscheidet sich die Firma jedoch für eine andere Bewerberin.

Zurück in Berlin geht es auch erst einmal nicht ins Loft, sondern nach Beelitz-Heilstätten. Die dortige Klinik-Ruine ist Kulisse für das nächste Shooting. Vom Charme des „Lost Place“ vor den Toren Berlins ist auf den Bildern zwar nichts zu sehen, aber das Fernsehen und Heidi Klum freuen sich über schöne Bilder des einst riesigen Krankenhauses.

Modefotograf Kristian Schuller lichtet Luca als riesigen Schmetterling ab und die Bobbauerin ist zufrieden mit sich, ihrer Pose und hoffentlich auch dem Bild.

GNTM 2021: Riesiges Lob für Lucas Haute Couture Walk

Beim „Entscheidungswalk“ kann Luca dann richtig abräumen. Sie und ihre zehn Konkurrentinnen werden in Haute Couture gesteckt und müssen als lebende Kunstwerke auf den Laufsteg. Schon beim Training mit „High Fashion Drag Queen“ Miss Fame sahnt Luca ein Lob als, und als sie mit einem blauen von Kandinsky inspirierten Kleid losläuft, ist dann auch Heidi Klum mehr als zufrieden.

Luca selbst findet sich wunderschön und die Model-Chefin hat dieses Mal nur Lob für die 19-Jährige. „Fantastisch“, „Du möchtest einfach zuschauen“ heißt es von Klum und ihrer Gastjurorin zu Lucas Walk.

Und so wird Luca am Ende als Zweitbeste des Tages hervorgehoben. Die Top 10 sind also sicher – und in denen wird es ernst. Denn endlich lässt Heidi Klum ihre Kandidatinnen auf die Modelwelt los – es geht zu Castings. Ob Luca sich einen der begehrten Modeljobs schnappt, zeigt Pro7 am 22. April ab 20.15 Uhr. (mz)