In der Neuverfilmung des Bergsteiger-Dramas „Cliffhanger“ wird statt Sylvester Stallone die britische Schauspielerin Lily James zur Extrem-Kletterin. An ihrer Seite wirkt ein Bond-Darsteller mit.

Los Angeles - Sylvester Stallone hat es 1993 vorgemacht: in dem Action-Thriller „Cliffhanger“ kämpfte er als Kletterer an steilen Bergwänden gegen eine Verbrecherbande an. Bei dem in den Dolomiten gedrehten Blockbuster führte der Finne Renny Harlin Regie.

Nun macht es ihm der spanische Regisseur Jaume Collet-Serra („Black Adam“, „The Commuter“) mit einer Neuauflage des Kletter-Klassikers nach. Dafür holt er den früheren „James Bond“ Pierce Brosnan (71) und die britische Schauspielerin Lily James (35) vor die Kamera.

Gedreht wird in Österreich

Die Dreharbeiten in Österreich seien angelaufen, berichtet das US-Branchenblatt „Variety“. Stallone ist bei dem Reboot nicht an Bord. Das Skript für die neue Action-Story stammt von der Drehbuchautorin und Regisseurin Ana Lily Amirpour (48, „Mona Lisa and the Blood Moon“).

Brosnan spielt einen Bergsteiger namens Ray, der mit seiner Tochter Sydney eine Berghütte betreibt. Bei einem Ausflug mit einem Milliardärssohn als Gast geraten sie an Kidnapper. Rays ältere Tochter Naomi (James), die von einem Kletterunfall noch traumatisiert ist, kann entkommen und muss nun in den Bergen ihre Familie retten.

Auch der Deutsche Franz Rogowski im Cast

Lily James habe für die Rolle viel trainiert und Klettern gelernt und dank ihres Einsatzes hätten sie unglaubliche Szenen drehen können, sagte Collet-Serra in einer Mitteilung. Neben Brosnan und James spielen unter anderem auch Franz Rogowski („Passages“), Nell Tiger Free („Game of Thrones“), Suzy Bemba („Poor Things“) und Bruno Gouery („Emily in Paris“) mit.