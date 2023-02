Am Dienstag wurde die 1000. Folge von "In aller Freundschaft" von der ARD ausgestrahlt. Die wichtigsten Fakten zur beliebten TV-Serie IaF erfahren Sie hier.

Leipzig/DUR/acs - Wenn TV-Serien zum Publikumsliebling werden, ist es keine Seltenheit, dass sie über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg mit immer neuen Staffeln ausgestrahlt werden. So ein Dauerbrenner im Fernsehen ist auch die vom MDR produzierte Arztserie „In aller Freundschaft“. Am Dienstag wurde die 1000. Folge der Sachsenklinik ausgestrahlt.

Die in Leipzig gedrehte Serie um das Leben, Leid und Liebe des Ärzte-Teams um Dr. Roland Heilmann begeistert seit Oktober 1998 Woche für Woche Millionen Fernsehzuschauer.

Hier die wichtigsten Fakten zur Serie.

Wer steigt aus der Serie In aller Freundschaft aus?

Pünktlich zur Jubiläumsfolge von "In aller Freundschaft" schockt die ARD mit den News, dass Schauspielerin Claudia Wenzel, die seit 14 Jahren die Rolle der Vera Bader verkörperte, aus der Serie aussteigt. Und das nicht einfach so - sie soll einen Serientod sterben!

Wer ist 2022 aus der Serie In aller Freundschaft ausgestiegen?

Auch 2022 hat In aller Freundschaft ein bekanntes Gesicht verloren: In einem langen Facebook-Beitrag verkündete Schauspieler Michael Trischan am 16. Juni 2022, dass er und die Serie in Zukunft getrennte Wege gehen werden. Michael Trischan spielte den Arzt Hans-Peter Brenner.

Jubiläumsfolge: Endet In aller Freundschaft jetzt?

Naht ein Ende? Nein, natürlich nicht! Am 31. Januar 2023 wurde die 1.000 Episode von IaF ausgestrahlt. Mit dem Jubiläum hat der MDR-Rundfunkrat auch einer Verlängerung bis mindestens 2026 (Staffel 27–28 mit je 42 Folgen) zugestimmt.

Was kostet eine IaF-Folge?

Laut TV Movie belaufen sich die Gesamtkosten für eine Folge „In aller Freundschaft“ auf rund 400.000 Euro.

Wer war von Anfang an in der "Sachsenklinik" mit dabei?

Seit der ersten Folge am 26. Oktober 1998 ist Karsten Kühn als Sohn Jakob von Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) bei „In aller Freundschaft“ mit dabei. Er erinnert sich: „Als Schulkind hatte ich mehr Drehtage, da ich immer nur drei Stunden vor der Kamera stehen durfte. Heute sind es ein bis zwei im Monat."

Trotzdem ist die Tätigkeit als Schauspieler für ihn nebensächlich. Nach dem Abi studierte er Maschinenbau und BWL in Sachsen. Heute arbeitet er als Geschäftsführer in einer Maschinenbaufirma.

Ella Zirzow als Lisa Schroth: Von Anfang an bei "In aller Freundschaft" dabei

Am 1. April 2008 hatte Ella Zirzow als Sechsjährige ihren ersten Einsatz als Lisa Schroth bei „In aller Freundschaft“. Zuvor hatte sie bereits erste Schauspielerfahrung beim „Tatort“ gesammelt.

Ella Zirzow sagt: „Für mich sind TV-Kameras was ganz Normales, ich konnte nie richtig verstehen, dass manche Leute vom Fernsehen so beeindruckt sind."