Am 19. Januar 2024 startet die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". Jetzt machte die Tierrechtsorganisation Peta dem Sender RTL ein spektakuläres Angebot.

Wird das Dschungelcamp vegan? Peta mit (un-) moralischem Angebot an RTL

Magdeburg/DUR. - Die Tierrechtsorganisation Peta will laut eigenen Angaben 100.000 Euro an den Sender RTL zahlen, sofern dieser das Dschungelcamp dieses Jahr und in Zukunft tierfreundlich und komplett vegan gestaltet.

"Letztes Jahr verspeisten die Teilnehmenden unter anderem Ziegenaugen und tierische Eingeweide wurden auf sie abgeworfen, Insekten mussten als lebende Kulisse für Prüfungen herhalten", heißt es in einer Pressemitteilung.

IBES: Peta will das Dschungelcamp in eine tierleidfreie Zone verwandeln

Tiere für eine bessere Quote im Live-Fernsehen auszubeuten, sei ekelhaft und schändlich. Mit dem Geld von PETA könne das Camp in eine tierleidfreie Zone umgewandelt werden.

Seit 2004 schickt RTL mehr oder weniger bekannte Promis ins Dschungelcamp. Am Freitag, 19. Januar 2024, fängt die 17. Staffel der Sendereihe an. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen, der Daniel Hartwich ablöste.

Die Dschungelcamp-Kandidaten

Sender RTL schickt wieder zwölf Promis in den australischen Busch.

No-Angels-Mitglied Lucy Diakovska

Ex-GNTM-Teilnehmerin Anya Elsner

Reality-TV-Star Kim Virgina Hartung

Schauspieler Heinz Hoenig

Modedesignerin Sarah Kern

Ex-Kuppelshow-Teilnehmer Fabio Knez

Reality-TV-Star Mike Heiter

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar

Ex-Nationalspieler David Odonkor

TV-Star Cora Schumacher

Influencer Twenty4Tim

GZSZ-Star Felix von Jascheroff

Als Ersatz-Kandidat soll laut Medienberichten Ballermann-Star Tim Toupet bereit stehen. RTL wollte dies nicht kommentieren.

Dschungelcamp-Sendetermine

Tag 1: Freitag, 19. Januar von 20.15 bis 23.15 Uhr

Tag 2: Samstag, 20. Januar von 20.15 bis 22.15 Uhr

Tag 3: Sonntag, 21. Januar von 20.15 bis 20.55 Uhr

Tag 4: Montag, 22. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 5: Dienstag, 23. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 6: Mittwoch, 24. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 7: Donnerstag, 25. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 8: Freitag, 26. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 9: Samstag, 27. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 10: Sonntag, 28. Januar von 20.15 bis 20.55 Uh

Tag 11: Montag, 29. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 12: Dienstag, 30. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 13: Mittwoch, 31. Januar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 14: Donnerstag, 1. Februar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 15: Freitag, 2. Februar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Tag 16: Samstag, 3. Februar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Das Finale: Sonntag, 4. Februar von 22.15 bis 00.00 Uhr

Das Wiedersehen: Montag, 5. Februar von 20.15 bis 23.15 Uhr

Das Nachspiel: Sonntag, 18. Februar um 20.15 Uhr

Im Anschluss jeder RTL-Folge geht es mit der "Stunde danach" weiter. Moderation: Angela Finger-Erben und Olivia Jones. Die Gäste variieren.