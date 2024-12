Der britische Schauspieler ist aus romantischen Komödien wie „Notting Hill“ bekannt. In einem neuen Horrorfilm spielt Hugh Grant jedoch den Bösewicht, obwohl er mit Grusel so seine Probleme hat.

Berlin - Der britische Hollywoodschauspieler Hugh Grant ist ab kommender Woche im Horrorfilm „Heretic“ zu sehen - hat selbst aber Angst vor Gruselfilmen. „Ich habe zu viel Angst davor, mir Horrorfilme anzusehen“, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Furcht sei sehr spezifisch. Er habe große Angst vor dem Teufel und teuflischer Besessenheit. „Ich komme nicht klar mit Filmen, die sich darum drehen. Aufschlitzen und solche Sachen machen mir nichts aus.“

In „Heretic“ (auf Deutsch: Ketzer) spielt Grant die Rolle des Mr. Reed, ein charmant wirkender Herr mit großväterlicher Ausstrahlung, der sich jedoch als Psychopath entpuppt. Er lockt zwei junge Mormoninnen (gespielt von Sophie Thatcher und Chloe East) in sein Haus und verstrickt sie in ein Gespräch über Glauben und Zweifel. Sein freundliches Lächeln verliert er im Laufe des Films nicht, seine scheinbare Harmlosigkeit aber schon. Als Zuschauer ahnt man, dass es nicht bei einem Gespräch bleibt - die Frauen werden das Haus so schnell nicht verlassen.

„Heretic“ erscheint am 26. Dezember in den deutschen Kinos.