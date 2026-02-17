Der YouTuber und Influencer Sanijel Jakimovski sammelt Spenden für den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W., der von Dschungelkönig Gil Ofarim fälschlicherweise des Antisemitismus bezichtigt worden war. Das Geld möchte W. nicht nur für sich ausgeben. Wofür er die Spenden nutzen möchte.

Der YouTuber Sanijel Jakimovski hat eine Spendenaktion für den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. gestartet.

Leipzig. – Nach dem Sieg von Gil Ofarim im RTL-Dschungelcamp ist eine Spendenaktion für den Leipziger Hotelmitarbeiter Markus W. angelaufen. Der YouTuber und Influencer Sanijel Jakimovski rief dazu auf, Geld für den Mann zu sammeln, dem der Musiker 2021 öffentlich Antisemitismus vorgeworfen hatte.

Der 37-jährige Hotelmitarbeiter hat sich nach dem Spendenaufruf nun selbst zu Wort gemeldet.

Spendenaktion nach Dschungelcamp-Sieg von Gil Ofarim

Nachdem das Thema im Dschungelcamp erneut aufgegriffen worden war und Ofarim im australischen Dschungel keine Reue gezeigt hatte, initiierte Sanijel Jakimovski jetzt einen Spendenaufruf. Ziel sei es, dass sich der betroffene Hotelmitarbeiter "gesehen, verstanden und geschätzt fühlt".

Der Influencer veröffentlichte später eine persönliche Nachricht von Markus W. auf seinen Social-Media-Kanälen und las sie in einem Video vor.

Markus W. will Spenden an andere Organisationen stiften

In der Botschaft heißt es: "Hallo Sanijel, ich habe noch eine Bitte, die du gerne an die Community weitergeben darfst. Ich bin ein großer Freund von Transparenz – vor allem, wenn Menschen für einen Fremden Geld spenden."

Weiter schreibt Markus W.: "Deshalb habe ich mir überlegt, wofür das Geld verwendet werden soll." Ein Teil der Summe solle an gemeinnützige Organisationen gehen, darunter "HateAid", die Betroffene von digitaler Gewalt unterstützt.

Auch der Leipziger Verein "Minilöwen Leipzig", der sich für Frühgeborene und schwer kranke Neugeborene einsetzt, soll bedacht werden.

Spenden für Markus W.: Dank an Unterstützer und Zusage zur Transparenz

Einen weiteren Anteil wolle er für "Zeit für mich und meine Familie, die zu jeder Zeit an meiner Seite stand", nutzen. Zum Abschluss schreibt Markus W.: "Richte den lieben Menschen, die dazu beitragen, bitte viele herzliche Grüße aus. Ich bin unendlich dankbar für den Zuspruch und weiß das sehr zu schätzen."

Wie hoch die Spendensumme bislang ist, steht noch nicht fest, denn die Aktion läuft weiter. Initiator Sanijel Jakimovski sichert eine transparente Abwicklung zu: "Ihr könnt hundertprozentig davon ausgehen, dass er jeden Cent bekommen wird. Ich werde ihm das Geld überweisen und ihm auch die Kontoumsätze lückenlos zuschicken."

Die Zuschauer des YouTubers stehen klar hinter der Spendensammlung. "HateAid ist so eine wichtige Sache" oder "Diese Worte berühren mich sehr. Lieber Markus, ich wünsche dir und deiner Familie endlich Normalität und alles Liebe" kommentieren die Zuschauer des YouTubers auf Instagram.