„Eternals“: Comic-Action von Oscar-Regisseurin Chloé Zhao

London - Nach ihrem vielfach ausgezeichneten Roadmovie „Nomadland“ hat sich die Oscar-Gewinnerin Chloé Zhao an die Regie eines Comic-Spektakels der Marvel Studios gewagt.

Der 25. Film aus dem Marvel Cinematic Universe dreht sich um eine Gruppe kosmischer Helden, die seit Tausenden von Jahren auf der Erde weilen, um die Menschheit vor monströsen, formwandelnden Wesen namens Deviants zu beschützen. Lange nachdem sich die Eternals getrennt haben, tauchen die Deviants wieder auf, und die Superhelden müssen wieder zusammenkommen.

Salma Hayek, Angelina Jolie, „Game Of Thrones“-Star Richard Madden und der koreanische Actionstar Don Lee sind Teil der bunten Besetzung, zu der auch die gehörlose Lauren Ridloff („Sound Of Metal“), Teenager Lia McHugh und Comedian Kumail Nanjiani zählen. Es dauert lang, bis der Film in Fahrt kommt. Aber der Showdown hat es in sich.

Eternals, USA 2021, 157 Min., FSK 12, von Chloé Zhao, mit Richard Madden, Angelina Jolie, Don Lee, Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington