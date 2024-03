ESC 2024 in Schweden: Hilft diese Änderung Deutschland?

Isaak Guderian ist der Gewinner des deutschen ESC-Vorentscheids. Er vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2024 in Schweden.

Malmö. Am 11. Mai findet der Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö statt. Bisher durften die bereits im Finale gesetzten Länder ihre Songs erst im Finale dem Millionenpublikum vorstellen. Was sich nun ändert.

Neben Deutschland waren bisher auch Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien als größte Geldgeber automatisch im Finale. Auch das jeweilige Gastgeberland, in diesem Fall Schweden, war bisher generell gesetzt. Dies bleibt auch weiterhin so.

ESC-Finalisten dürfen Songs in den Halbfinals vorstellen

Allerdings wurde dieser vermeintliche Vorteil für viele Länder im Finale dann sogar zum Nachteil: Die Songs waren den Zuschauern oftmals nicht so geläufig, wie die Songs der Teilnehmer, die ihre Lieder bereits in den Halbfinals vorstellen konnten. Diese haben dann womöglich eher für die ihnen bekannteren Songs gevotet.

Aus diesem Grund dürfen jetzt auch die gesetzten Länder ihre Songs in den Halbfinals live vorstellen, ohne sich qualifizieren zu müssen. „Wir halten das für gerechter“, sagt ESC-Managerin Ebba Adielsson. „Sie haben jetzt die Gelegenheit, ‚in echt‘ auf der Bühne zu stehen. Das ist auch für die Zuschauer ein Gewinn.“

ESC: Zusatzauftritt könnte Deutschland helfen

Die Halbfinals finden am 7. und 9. Mai in Malmö statt. Im ersten Halbfinale tritt Deutschland mit Schweden und Großbritannien außer Konkurrenz an, während im zweiten Halbfinale Frankreich, Italien und Spanien dabei sind.

Trotz des ohnehin schon goldenen Tickets für die Final-Show könnte Deutschland durch den Zusatz-Auftritt profitieren. Immerhin gibt es jetzt nicht mehr nur die eine einzige Chance, sich vor dem europäischen Publikum zu präsentieren. Abstimmen können Fans für die bereits qualifizierten Länder natürlich nicht.

Eurovision Song Contest: Weitere Änderungen

Das ist aber nicht die einzige Änderung. Am Abend des Finales werden die Telefonabstimmung und das Online-Voting dieses Jahr direkt mit Beginn des ersten Auftritts freigeschaltet. Dadurch kann man seine Stimme direkt nach dem Live-Auftritt abgeben. Bisher musste man damit noch auf das Durchspielen von Zusammenschnitten während der zweiten Showhälfte warten.

Eine weitere Erneuerung: Wer aus einem Land kommt, das nicht am ESC teilnimmt, darf vor den drei Shows fast 24 Stunden lang vor Beginn abstimmen.