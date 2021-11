Ehrlich Brothers floppen - „Tatort“ vorne

Da konnte die schönste Zaubershow nichts anrichten: „Der „Tatort“ hatte wie immer am Sonntagabend die meisten Fans.

Anna Janneke (Margarita Broich, l), Paul Brix (Wolfram Koch) und Nellie „Luna“ Kunze (Lena Urzendowsky) in einer Szene des Frankfurter „Tatorts“.

Berlin - Die Zaubershow „Ehrlich Brothers: Die neue Fabrik der Träume“ hat RTL zu Halloween eine eher gruselige Quote eingebracht.

Nur 1,61 Millionen (6,4 Prozent) wollten am Sonntag ab 20.15 Uhr die Tricks der Magier Christian und Andreas Ehrlich sehen. In der Zielgruppe zwischen 19 und 49 Jahren lag die Quote bei 7,7 Prozent.

Stärkste Sendung zur besten Sendezeit war der Frankfurter „Tatort“. Den Fall „Luna frisst oder stirbt“ wollten 6,42 Millionen (21,4 Prozent) sehen. Die Ermittler Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) hatten diesmal den Tod einer vielversprechenden Jung-Autorin (Jana McKinnon) aufzuklären.

Das ZDF hatte das Melodram „Rosamunde Pilcher: Der Stoff, aus dem Träume sind“ im Programm. Das Rührstück mit Sarah Hannemann und Jan Hartmann wollten 4,39 Millionen (14,7 Prozent) sehen.

ProSieben strahlte den US-Actionthriller „Jack Reacher: Kein Weg zurück“ mit Tom Cruise und Cobie Smulders aus. 2,56 Millionen (9,3 Prozent) holten sich das in Haus. Mit der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“ verbrachten 1,95 Millionen (7,1 Prozent) den Abend.

Vox erreichte mit einem Halloween-Special der Kochshow „Grill den Henssler“ 1,20 Millionen (5,2 Prozent). Die amerikanische Mysteryreihe „X-Factor: Das Unfassbare“ mit Jonathan Frakes sahen auf RTLzwei 1,05 Millionen (3,5 Prozent). Der Hauptstadt-Krimi „Ein starkes Team - Mit aller Macht“ mit Maja Maranow, Florian Martens und Jaecki Schwarz hatte auf ZDFneo 900 000 Zuschauer (3,0 Prozent).