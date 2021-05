Diese Promis wollen bei Jauchs „Zocker-Special“ abräumen

Moderator Günther Jauch empfängt am Montag zahlreiche Promis zum „Zocker-Special“.

Köln - Barbara Schöneberger (47), Anke Engelke (55), Thomas Gottschalk (70) und Oliver Pocher (43) treten im ersten „Zocker-Special“ für Prominente von „Wer wird Millionär?“ an. Die Show ist am Pfingstmontag (24. Mai, 20.15 Uhr) zu sehen, wie RTL am Montag mitteilte. „Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, zwei Millionen Euro für den guten Zweck zu gewinnen.“

Die „Zocker-Specials“ der Quizshow mit Günther Jauch (64) folgen etwas anderen Regeln als die Standard-Variante - man muss mehr ins Risiko gehen und gute Nerven behalten. Eine Promi-Ausgabe hatte es bislang noch nicht gegeben.

Promis mit WWM-Erfahrung

Für alle vier Kandidaten ist es allerdings nicht die erste „Wer wird Millionär?“-Erfahrung. Schöneberger (2011), Gottschalk (2008) und Pocher (2008) gewannen bei „Prominenten-Specials“ sogar schon eine Million Euro. Die Auftritte waren zum Teil legendär. Gottschalk etwa holte sich damals die Hilfe von Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) als Telefonjoker. Es ging um die Frage, wie die letzte Lebensgefährtin von Franz Kafka hieß, die er ein Jahr vor seinem Tod kennengelernt hatte (Antwort: Dora Diamant).

Engelke dagegen wartet noch auf einen Millionengewinn. Sie war nach RTL-Angaben bislang sechsmal bei Günther Jauch. Viermal schaffte sie demnach 500.000 Euro Gewinn, einmal 125.000 Euro - und einmal nur 500 Euro. (dpa)