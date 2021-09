Diese Gründer treten in der ersten Folge "Die Höhle der Löwen" vor die Investoren

Am 6. September beginnt die zehnte Staffel "Die Höhle der Löwen". Neben den Investoren sind wieder Gründer aus ganz Deutschland dabei - und eine besondere Überraschung wartet auf die Zuschauer.

Köln - Die "Die Höhle der Löwen" kehrt zurück: Am Montag, 6.September, um 20.15 Uhr ist die erste Folge der zehnten Staffel auf Vox zu sehen. Die unterschiedlichsten Gründer werden wieder vor die Investoren treten und um einen Deal kämpfen. In der Jury hat sich keine Änderung ergeben - die Investoren der neunten Staffel sind auch dieses Mal wieder dabei.

Doch eine Überraschung kündigt RTL in einer Pressemitteilung bereits jetzt an: Als Gast-Löwen werden Anne und Stefan Lemcke in der Höhle sitzen. Das Paar dürfte "DhdL"-Fans bekannt vorkommen: Es handelt sich um die Erfinder der Geschmacksmanufaktur "Ankerkraut" - die ebenfalls einen Deal bei "DhdL" 2016 ergattert haben.

V.l.: Stefan und Anne Lemke und Amiaz Habtu.



Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Diese Gründer sind in der ersten Folge zu sehen:

Rui (35) und Carlos Duarte Ramalheiro (41) präsentieren ihre Musik-Lern-App "Classplash". "Ich erhielt die Auszeichnung als innovativster Lehrer der Welt. Diese Auszeichnung hat unser Leben verändert, denn von nun an hatten wir ein großes Ziel", berichtet Duarte Ramalheiro RTL.

Die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) sind die Erfinderinnen von "Osmans Töchter". Sie vertreiben die traditionelle türkische Vorspeise Meze.

Hinter "ASTALEA" verbirgt sich ein Aroma-Duftstein für das Auto. Gründerin Kim Lohmar (31) möchte mit ihrer Erfindung die Autoduftwelt revolutionieren - mit ihrem Duftstein kann jeder Autobesitzer seinen ganz individuellen Geruch wählen.

Dr. med. Horst Schüler (70), Martin Rutemöller (50), Oliver Baumgärtel (45) und Thomas Pieper (59) stellen ihre Erfindung "Laufmaus" vor. Ein Griffelement, durch das der Benutzer eine entspannte und gesündere Körperhaltung bekommen soll.

Doch welcher Gründer wird mit einem Deal nach Hause gehen? Das erfahren die Zuschauer am 06. September um 20.15 auf Vox oder online auf TV-NOW.