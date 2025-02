(Mit KORR-Bericht und Foto)

Berlin (dpa) - Mit „Maria“ feiert Angelina Jolie ein glamouröses Kino-Comeback. Sie ist in der Rolle der legendären Opernsängerin Maria Callas zu sehen. Das Drama von Pablo Larraín erzählt von den letzten Lebenstagen Callas' in den 1970er Jahren in Paris. Und fokussiert sich in seiner fiktionalen Nacherzählung ganz auf Callas' Image als geniale, kapriziöse Diva. Entstanden ist ein visuell berauschendes Kammerspiel.

(Maria, Deutschland/USA/Vereinigte Arabische Emirate/Italien 2024, 124 Min., FSK ab 6 Jahren, von Pablo Larraín, mit Angelina Jolie, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, https://www.studiocanal.de/title/maria-2023)

„Könige des Sommers“: Eine ungewöhnliche Komödie über das Landleben

Paris (dpa) – Der 18-jährige Totone lebt mit seinem Vater und seiner kleinen Schwester auf dem elterlichen Bauernhof. Seine Zeit verbringt er damit, mit Freunden rumzuhängen, zu trinken und zu flirten. Eines Tages verunglückt sein Vater tödlich. Fortan muss er sich um seine siebenjährige Schwester kümmern und den Familienhof retten. Nur wie? Mit einer unkonventionellen Lösung. „Könige des Sommers“ ist eine Komödie über das Leben junger Menschen auf dem Land.

(Könige des Sommers, Frankreich 2024, 90 Min., FSK o.A., von Louise Courvoisier, mit Clément Faveau, Mathis Bernard, Maïwene Barthelemy, https://koenige-des-sommers.pandora.film/#der-film)