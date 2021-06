Der Grusel geht weiter: „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“

Horror kommt an: Weltweit spielten die ersten beiden „Conjuring“-Filme rund 640 Millionen Dollar ein. Da kommt eine Fortsetzung der Reihe nicht überraschend.

Berlin - In „Conjuring - Die Heimsuchung“ erlebte Familie Perron Gruseliges, als sie in den 70er Jahren in ein verfluchtes Farmhaus zog. Hilfe bekamen die Perrons von dem Dämonologen-Paar Lorraine und Ed Warren, das sich mit paranormalen Vorkommnissen auskennt.

Diese beiden Experten - dargestellt von Vera Farmiga und Patrick Wilson - sind jetzt auch in „Conjuring 3“ wieder mit dabei. Dieses Mal bekommen sie es mit einem Mann zu tun, der vor Gericht steht, aber aussagt, er sei von Dämonen besessen. Was wohl dahinter steckt? Regie bei Teil 3 führte Michael Chaves („Lloronas Fluch“).

Conjuring 3: Im Bann des Teufels, USA 2021, 112 Min., FSK ab 16, von Michael Chaves, mit Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor