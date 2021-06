David Hasselhoff singt für „Promi Big Brother“.

Unterföhring - Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff singt den Titelsong für die neue Staffel der Sat.1-Überwachungsshow „Promi Big Brother“.

Die Single heißt „The Passenger“, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Das Lied ist eine Cover-Version des gleichnamigen Lieds von Iggy Pop und erscheint am Freitag. Der Sänger war 2013 in der ersten Staffel des Reality-Formats einer der ersten Teilnehmer gewesen.

„Ich bin sehr gespannt, was sich „Big Brother“ dieses Jahr für seine Bewohner ausgedacht hat“, sagte der 68-jährige Star. In Deutschland ist „The Hoff“ 1989 zu Zeiten des Mauerfalls mit dem Hit „I've been looking for Freedom“ bekanntgeworden.

Die neunte Staffel „Promi Big Brother“ ist ab dem 6. August im Sat.1-Fernsehen jeweils um 20.15 Uhr zu sehen. In dieser Staffel begeben sich die Prominenten für drei statt der üblichen zwei Wochen in die vollständige Überwachung. Die täglichen Live-Shows moderieren Marlene Lufen und Jochen Schropp.