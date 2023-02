Berlin (dpa) - Sängerin Céline Dion („My Heart Will Go On“) gibt in der Liebeskomödie „Love Again“ ihr Schauspieldebüt. „Ich hatte großen Spaß, den Film zu machen“, sagte die 54-Jährige dem Promi-Magazin „People“. In einem ersten Trailer, der passend am Valentinstag veröffentlicht wurde, gibt Dion Liebestipps und singt sogar in einer kurzen Szene - und auch neue Musik wird dort angekündigt. Die Romanze soll am 12. Mai in die Kinos kommen.

Hauptdarsteller sind Priyanka Chopra Jonas (40) und Sam Heughan (42, „Outlander“). Laut „People“ soll der Film auf dem Buch „SMS für Dich“ von Schriftstellerin Sofie Cramer basieren, das 2016 von Karoline Herfurth verfilmt wurde.

Dion gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Im November 2019 hatte Dion ihr Album „Courage“ auf den Markt gebracht. Im Dezember 2022 hatte sie aus gesundheitlichen Gründen erneut die fünf Konzerte ihrer „Courage World Tour“ in Deutschland verschoben - neue Termine sind nun im Frühjahr 2024 angesetzt. Mit einer emotionalen Botschaft hatte sich Dion in einem Instagram-Video an ihre Fans gewandt. Bei ihr sei eine seltene neurologische Erkrankung, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, festgestellt worden, sagte die Sängerin.