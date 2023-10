Mit dem Film „Die Kuh“ von 1969 gewann er 1971 den Publikumspreis bei den Filmfestspielen in Venedig und wurde international bekannt. Jetzt wurden er und seine Frau tot in ihrer Villa bei Teheran aufgefunden.

Der iranische Filmregisseur Dariusch Mehrdschui und seine Frau Wahideh Mohammadifar nehmen 2015 an einem Treffen von Filmregisseuren in Teheran teil.

Teheran - Im Iran sind der bekannte Regisseur Dariusch Mehrdschui und seine Ehefrau getötet worden. Der 83 Jahre alte preisgekrönte Filmemacher und Wahideh Mohammadifar wurden in ihrer Villa am Samstag nahe der Hauptstadt Teheran getötet, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Demnach hat die Polizei Mordermittlungen eingeleitet.

Laut einem Bericht der Zeitung „Shargh“ fand die Tochter des iranischen Regisseurs das Ehepaar am späten Samstagabend in der Wohnung auf. Die beiden seien mit einem Messer oder einem scharfen Gegenstand in den Hals gestochen worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Die Justiz warnte vor Spekulationen über die Hintergründe der Tat.

Mehrdschui gehörte zu den Pionieren des Neuen Iranischen Films, in den er den Neorealismus einführte. Mit seinem Film „Die Kuh“ von 1969 gewann er 1971 den Publikumspreis bei den Filmfestspielen in Venedig und wurde so in der Szene international bekannt.