Bachelor Dominik und Kandidatin Irina. Die Leipzigerin verließ die Show in der zweiten Folge freiwillig.

Halle (Saale)/DUR/acs - In der zweiten Bachelor-Folge wurde den Zuschauern ordentlich etwas geboten. Sie lief am Mittwoch auf RTL und RTL+. Neben einem Fallschirmsprung beim ersten Date und Kämpfen in Hochzeitskleidern gab es den ersten Zicken-Terror. Zwei Kandidatinnen gingen freiwillig: Darunter Irina aus Leipzig.

Bachelor: Fallschirmsprung beim ersten Date

Die zweite Folge vom Bachelor ging spektakulär über den Wolken los. Für das Einzeldate mit seiner Auserwählten Jana-Maria, auf die er schon bei der großen Vorstellungsrunde ein Auge geworfen hatte, hat Bachelor Dominik einen Fallschirmsprung geplant.

„Es schweißt zusammen und man kann sich ein Leben lang daran erinnern", überredet Dominik Jana-Maria, der zunächst einmal die Gesichtszüge entgleisen, als sie hört, was ihr bevorsteht. Doch am Ende wagt sie den Sprung, gemeinsam mit Dominik.

Der Bachelor hat nicht unbedingt Angst vor der Höhe. Er sorgt sich vor allem um sein Gemächt und seine Zeugungsfähigkeit. Denn der Sicherheitsgurt scheint ihn an bestimmten Stellen etwas zu kneifen. „Ey ich hab so Angst ne, boah meine Eier, ahhh", platzt er heraus. „Gut, dass du welche hast", kontert seine Begleitung.

Erste Zickereien beim Bachelor

Eine gute Vorlage, um auf das beliebte Kinder-Thema aus Folge eins zurückzukommen. „Ich hoffe, ich kann danach noch Kinder machen", lässt Dominik Jana-Maria wissen. Als die ihm, zurück auf dem Boden, eröffnet, dass sie sich vier Kinder wünscht, reagiert Dominik trotzdem etwas schockiert.

Während seines Dates mit Jana-Maria scheint die Stimmung in der Villa bei den restlichen Mädels etwas zu kippen. Eine der Kandidatinnen wird bereits hinter ihrem Rücken mit dem Namen „Brokkoli“ benannt – warum auch immer.

Auch als Jana-Maria von ihrem Date zurückkommt und eine rote Rose in der Hand hält, die ihr eine Freikarte in die nächste Woche garantiert, ist die Freude nicht besonders groß. „Ich hab mich jetzt ehrlich gesagt nicht gefreut. Ich mach doch keine Luftsprünge, wenn jemand mit einer Rose nach Hause kommt", erklärt Konkurrentin Emily.

Flashback zur Gewinnerin aus dem letzten Jahr! Ist Jana-Maria die Favoritin?

Jana-Maria ist hingegen bereits hingerissen von dem Bachelor. Nach dem Date erzählt er, dass sie ihm im Privaten gesagt hat, dass sie bereits Schmetterlinge im Bauch spürt und sie die Show doch eigentlich jetzt schon abbrechen könnten.

Erstes Date ✔️

Direkt verliebt ✔️

Stellt jetzt schon Ansprüche✔️



An wen erinnert uns das? #Bachelor pic.twitter.com/gUE9GZiii2 — billy geanne (@jeannytf) February 2, 2022

Das erinnert doch stark an die Gewinnerin aus der letzten Staffel! Auch sie machte bereits am Anfang Besitzansprüche auf den Bachelor deutlich und erklärte, wie verliebt sie schon sei. Eine Gewinn-Strategie? Denn wie auch schon im letzten Jahr bei Mimi, ist der diesjährige Bachelor bereits hingerissen von Jana-Maria.

Hochzeits-Battle und Po-Gewackel beim Bachelor

Als plötzlich Hochzeitsmusik ertönt, hebt sich die Stimmung in der Villa jedoch wieder. In Brautkleidern geht es für einige der Frauen zum Bachelor. Bei einem Brautkleid-Battle kann eine der Frauen dabei ein Date mit ihm gewinnen. Die glückliche Gewinnerin ist Kandidatin Bobette, die anschließend mit Dominik Torte essen darf.

Das letzte Date der zweiten Folge ist ein Gruppendate auf einer Yacht. Nach vielen Einzelgesprächen, Getanze und Po-Gewackel geht es anschließend wieder zurück in die Villa.

Die zweite Nacht der Rosen: Kandidatin Irina aus Leipzig geht freiwillig

Bereits vor der zweiten Nacht der Rosen geht die erste Kandidatin freiwillig: Vivian lässt per Videobotschaft verlauten, dass sie die Show wegen ihres Sohnes leider verlassen muss. In der Nacht der Rosen verabschiedet sich auch Irina von dem Bachelor.

Die Leipzigerin spüre den Vibe beim Bachelor nicht und fährt deshalb lieber nach Hause. Das kratzt ein wenig an Dominiks Ego, wie er später zugibt.

Statt vier muss er jetzt nur noch zwei Kandidatinnen rauswerfen. In der zweiten Nacht der Rosen müssen deshalb Giannina und Claudia die Villa verlassen.