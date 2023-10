Los Angeles - Der US-Schauspieler Robert De Niro (80) ist derzeit in dem Historiendrama „Killers of the Flower Moon“ von Regisseur Martin Scorsese im Kino zu sehen. Auf seine Rückkehr als Leinwand-Mafioso müssen Fans des Hollywood-Stars aber länger warten.

Das Filmstudio Warner Bros. hat den Kinostart des Crime-Thrillers „Wise Guys“ von Februar auf November 2024 verschoben, wie das Branchenblatt „Variety“ am Freitag berichtete. Der seit Juli laufende Streik der US-Schauspieler hat in der Branche schon zu vielen Terminänderungen geführt.

Warner Bros. will den Film von Regisseur Barry Levinson („Rain Man“, „Good Morning Vietnam“) zudem unter dem neuen Titel „Alto Knight“ herausbringen. Die Story dreht sich um die beiden Mafiabosse Vito Genovese und Frank Costello, die in den 50er und 60er Jahren in New York herrschten. De Niro soll laut US-Medienberichten beide Rollen spielen. Das Drehbuch stammt von Nicholas Pileggi („Good Fellas“, „Casino“).

De Niro und Levinson arbeiteten schon häufiger zusammen, etwa bei Filmen wie „Wag the Dog“ und „Sleepers“. De Niro wurde durch zahlreiche Mafioso-Rollen berühmt, besonders im Gedächtnis geblieben sind seine Auftritte in „Der Pate II“ und „Good Fellas“.