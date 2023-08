Los Angeles - Das 2021 eröffnete Academy Museum in Los Angeles will Hollywood-Star Meryl Streep (74) mit einem Ehrenpreis als „Ikone“ würdigen. Die dreifache Oscar-Preisträgerin („Die Eiserne Lady“) soll den „Icon Award“ am 14. Oktober entgegennehmen, wie die Museumsleitung mitteilte. Der Preis wird an Künstler vergeben, die einen „bedeutsamen, weltweiten kulturellen Einfluss“ haben.

Auch US-Regisseur und Schauspieler Michael B. Jordan (36, „Creed III - Rocky's Legacy“), Moderatorin und Schauspielerin Oprah Winfrey (69, „Die Farbe Lila“) und Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Sofia Coppola (52, „Lost in Translation“) sollen für ihre Verdienste um die Filmbranche geehrt werden. Im vorigen Jahr hatte „Pretty Woman“-Star Julia Roberts den „Icon Award“ in Empfang genommen.

Schauspielerin Halle Berry und Regisseurin Ava DuVernay werden die Preisgala im Oktober mitgestalten. Bei dem Fundraiser-Event werden viele prominente Gäste erwartet. Die Spendengelder sollen in Museumsprogramme fließen.