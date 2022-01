Einschaltquoten 5,61 Millionen sehen Historienfilm über Wannseekonferenz

In einer Villa am großen Wannsee wurde 1942 der millionenfache Massenmord an den Juden in Europa minutiös geplant. Der viel gelobte Historienfilm im ZDF zieht ein Millionenpublikum vor die TV-Geräte.