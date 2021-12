"TV Total": Sexismus-Vorwürfe nach FDP-Gag von Pufpaff

Köln/DUR/it - Noch nicht lange sitzt Sebastian Pufpaff hinter dem berühmten Schreibtisch von "TV Total"-Legende Stefan Raab. Jetzt hat der Moderator einen ordentlichen Shitstorm durch seine aktuelle Sendung losgetreten. Angestoßen wurde dieser unter anderem von FDP-Nachwuchspolitikerin Franziska Brandmann.

In einer Folge hat Pufpaff nach der "schärfsten Biene der FDP" gesucht. Auslöser dafür war Gregor Gysi: Der 73 Jahre alte Linken-Politiker war in der Vorwoche zu Gast bei Puffpaff und wurde da nach "der schärfsten Biene im neuen Bundestag" gefragt. Daraufhin antwortete Gysi: "Das ist eine der FDP". Laut Puffpaff seien daraufhin sogar die Server der FDP-Parlamentarier-Homepage kurzzeitig überlastet gewesen.

Nun hat Pufpaff einige Politikerinnen dieser Partei dem Publikum vorgestellt - mit dem Vermerk, dass es sich dabei nicht um Sexismus handeln würde, sondern um "Service". Das kam allerdings nicht gut bei den Partei-Damen an.

FDP-Politikerin Brandmann und Bauer wettern auf Twitter gegen "TV Total"

In einem Tweet wetterte Franziska Brandmann gegen die Sendung. "Ich kann es gar nicht fassen: Gestern hat sich #TVTotal auf die Suche nach der 'schärfsten Biene der FDP' gemacht und hat so weibliche Politikerinnen gedemütigt. Das lässt mich fassungslos zurück. Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden", schreibt sie auf Twitter.

Auch FDPlerin Nicole Bauer ließ ihren Frust auf Twitter raus. Sie und ihre Kollegin Ria Schröder wurden als potenzielle Kandidatinnen bei "TV Total" von Pufpaff vorgestellt - und das mit eingespieltem Pfeifen. "Halte ich die Aktion von #tvtotal für sexistisch und problematisch? Ja. Das tue ich und ich frage mich auch, in welcher Zeit wir 2021 überhaupt leben, dass Frauen in der Öffentlichkeit so sehr auf ihre Optik reduziert werden", schreibt sie in ihrem Tweet.

Weder der Sender, noch Pufpaff selbst äußerten sich auf Twitter zu dem Shitstorm. Sebastian Pufpaff setzte jedoch einen Tweet zum Serverabsturz der FDP ab und schreibt: "Wir verstehen uns als digitales Service-Magazin mit kostenlosen Speed-Tests für Digitalparteien mit Regierungsanspruch und müssen sagen: #FDP, da geht noch was."