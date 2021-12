Fans von"Sex and the City" warteten sehnsüchtig und viele Jahre auf eine Fortsetzung der Kultserie. Am 9. Dezember startete schließlich "And Just Like That". Doch bereits zum Ende der ersten Folge gab es eine große Überraschung, bei der auch der Fitnessgeräte-Hersteller Peloton eine Rolle spielt. Hierzu weist die Redaktion auf einen Spoiler-Alarm hin.

Der Fortsetzung von "Sex and the City", "And Just Like That" sorgte bereits in der ersten Folge für Aufregung.

New York City/DUR - Die Fortsetzung der erfolgreichen TV-Serie "Sex and the City" feierte vor wenigen Tagen ihre Weltpremiere. "And Just Like That" kann auf dem Bezahlsender Sky angeschaut werden und dreht die Geschichte von Carrie (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (Cynthia Nixon, 55) und Co. weiter.

Schock-Moment nach der ersten Folge

Die Freundinnengruppe muss nun ohne Samantha (Kim Catrall, 65) auskommen, die es beruflich nach London verschlagen hat. Des Weiteren ist New York nicht mehr die Stadt, die sie damals um die Jahrtausend war und die Großstädterinnen, alle in ihren 50ern, finden eine Welt mit sozialen Medien, Political Correctness und Gender-Vielfalt vor.

Zum Ende der ersten Folge "And Just Like That" dürften viele Fans aber nicht nur über das Leben der Protagonisten in den 2020er-Jahren gestaunt haben - sie mussten auch einen großen Schock erleben: Fanliebling Mr. Big (Chris Noth, 67) stirbt bereits nach Episode eins. Carries Ehemann versucht sich dabei mit Sport fit zu halten und trainiert auf einem Fahrrad der Marke Peloton. Doch nach der Sporteinheit bricht Mr. Big aufgrund eines Herzinfarkts zusammen und verstirbt.

Werbeclip von Peleton mit Chris Noth

So schlimm der Serientod des Fanlieblings für die Zuschauer sein mag, ist Chris Noth glücklicherweise quicklebendig und wohlauf. Und passend dazu ist der 67-jährige Schauspieler auch noch erneut in einem neuen Video zu sehen. Dreh- und Angelpunkt ist in diesem ausgerechnet ein Peloton-Fahrrad. Der US-Sportgerätehersteller spielt in dem Instagram-Werbeclip auf den Serientod Mr. Bigs an.

Chris Noth ist in diesem zu sehen, wie er in weihnachtlichem Ambiente vor einem Kamin sitzt und sich mit einer Peloton-Trainerin unterhält. Im Abspann ist von einem Sprecher schließlich zu hören: "And just like that...he's alive".

Angesichts über 1,7 Millionen Video-Aufrufe, ein sehr gelungener Werbegag, über den sich sicher nicht Fans von "Sex and the City" freuen dürften.