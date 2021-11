"Ex on the Beach"-Kandidatin Vanja Rasova durchlebt Horror in serbischer TV-Show

Vanja Rasova war unter anderem als Kandidatin bei "Ex on the Beach" zu sehen.

Serbien/DUR - Dem Model Vanja Rasova ist die TV-Welt nicht fremd. Sie hatte schon mehrere Auftritte im Fernsehen. Neben Rollen in Reality-Shows wie "Köln - 50667" war sie unter anderem auch Kandidatin bei "Ex on the Beach" und suchte dort nach der großen Liebe. Doch nicht nur im deutschen Fernsehen ist Vanja Rasova bekannt. Zuletzt hat sie einen Vertrag für das serbische TV-Format "Zadruga" unterschrieben. Doch die Teilnahme soll für sie der blanke Horror gewesen sein.

Vanja Rasova kämpfte um Ausstieg bei "Zadruga"

Gegenüber "Promiflash" erzählte sie, dass die Sendung für sie ein reinster Albtraum gewesen sei, ihr ein freiwilliger Ausstieg jedoch untersagt wurde. In der Show sind alle Teilnehmer in einer fiktiven Stadt auf sich alleine gestellt und müssen mit wöchentlichen Geldrationen über die Runden kommen.

Dass die Dreharbeiten bis zu zehn Monate in Anspruch nehmen können, sei ihr bewusst gewesen. Dass ein Ausstieg aus der Show aber nicht so leicht möglich ist, allerdings nicht.

Vanja Rasova war nicht die einzige Kandidatin, die durch die Show psychisch gelitten haben soll

Die Sendung verlassen dürfen nur Personen, die auch nominiert werden, sagte die 29-Jährige gegenüber Promiflash. Ihre Mutter soll sogar versucht haben, ihre Tochter mit Geld von der Produktionsfirma aus der Show zu kaufen. "Nachdem ich zwei Wochen am Stück geweint und mich verkrochen habe, hat man mich endlich nominiert", sagt Vanja Rasova nach ihrem Rauswurf.

Auch nach der Sendung soll die junge Frau noch unter der "Gefangenschaft" der Show leiden. "Ich habe immer noch ein leichtes Trauma und muss erst mal klarkommen – bin aber überglücklich, dass ich draußen bin", sagt sie. Doch nicht nur die gebürtige Belgraderin soll während der Dreharbeiten psychisch gelitten haben.

Sie sagte weiter, dass sich auch andere Kandidaten absichtlich selbst verletzt haben, um der Sendung zu entfliehen. Auch die Hygienezustände und Trinkwasserversorgung seien katastrophal gewesen.

