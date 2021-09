Trauerfeier für Jean-Paul Belmondo mit vielen Stars

Der Sarg des Schauspielers Jean-Paul Belmondo wird in die Kirche Saint Germain des Près getragen.

Paris - Zahlreiche Kollegen, Verwandte und Weggefährten haben am Freitag Abschied von dem französischen Schauspieler Jean-Paul Belmondo genommen. Unter den Trauergästen waren Stars wie die Schauspieler Alain Delon und Jean Dujardin sowie der Regisseur Claude Lelouch.

Die rund zweistündige Trauerfeier fand in der Kirche Saint-Germain-des-Prés mitten in Paris statt. Vor der Kirche hatten zuvor mehrere hundert Menschen auf das Eintreffen des Leichenwagens gewartet, wie Fernsehbilder zeigten. Belmondo, der 1960 mit dem Kriminaldrama „Außer Atem“ international bekannt geworden war, war am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Mit einem Staatsgedenken im Ehrenhof neben dem Pariser Invalidendom hatte Frankreich am Tag zuvor der Schauspiellegende gedacht. Dabei hatte der französische Präsident Emmanuel Macron Belmondo als Ausnahmekünstler gewürdigt.

Der vor allem in der Rolle als Antiheld bekannt gewordene Belmondo hinterlässt seinen Fans rund 80 Kinofilme und spielte mehr als 40 Theaterrollen. In den 60er Jahren galt er als Aushängeschild des „Nouvelle Vague“-Kinos und als Symbol für Rebellion und Anarchismus.

Claude Lelouch, Regisseur aus Frankreich, kommt zur Trauerfeier für den Schauspieler Jean-Paul Belmondo. Michel Euler/AP/dpa

Alain Delon (r), Schauspieler aus Frankreich, und sein Sohn Anthony Delon (l) kommen in der Kirche Saint Germain des Près. Michel Euler/AP/dpa