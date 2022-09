Sir Tony Cragg hat für das kleine Gotteshaus in Garitz Fenster und einen Altar geschaffen. Seine Werke sind nun offiziell mit einem Gottesdienst in Betrieb genommen worden.

GARITZ/MZ - Sie waren noch niemals in Garitz? Das wird vielen so gehen. Die kleine Gemeinde liegt unweit von Dessau-Rosslau und Zerbst in Anhalt, dorthin fährt man nicht ohne Grund. Oder man fährt zwar fast täglich auf dem Weg zum Job und zurück dort durch, hat aber noch nie angehalten, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) jetzt in Garitz bekannte.