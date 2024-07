Großer Erfolg für Theater Magdeburg Open-Air-Musical auf dem Domplatz in Magdeburg bricht Rekorde

Vor der Kulisse des Magdeburger Doms wird jeden Sommer ein Musical aufgeführt - doch dieses Jahr war besonders. "Love never dies" lockte so viele Zuschauer an wie noch nie. Und auch für das nächste Open Air sind schon viele Karten weg.