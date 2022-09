Sprache ohne Worte - Geburtstag des Grinsegesichts

Vor 40 Jahren erfand der US- Informatiker Scott Fahlman ganz zufällig das Emoji. Aus dem Lachgesicht ist heute ein Zoo an Zeichen geworden, der die Kommunikation erleichtert.

Halle - Scott Fahlmann hatte sich schließlich einfach einmal zu oft geärgert. Immer wieder diese Missverständnisse, schimpfte der Informatikprofessor an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh mit sich selbst. Es war wie verhext: Meinte er einen Eintrag im Nachrichtenboard seiner Uni ernst, wurde er von seinen Kollegen als Witz begriffen. Und umgekehrt kamen Fahlmanns Spaßversuche bei Kollegen immer wieder als ernstgemeinte Vorschläge an.