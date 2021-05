Sophie Scholl wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden

Halle (Saale) - Was wäre gewesen, wenn... Dieses Gedankenspiel ist gar nicht so töricht, wie man glauben mag. Es fordert nicht nur die Fantasie, sondern auch eigene Haltung heraus. Im Fall der von den Nationalsozialisten am 22. Februar 1943 im München hingerichteten Studentin und Widerstandskämpferin Sophie Scholl kann der Versuch zur Beantwortung der hypothetischen Frage zu weiteren, ebenso spannenden, allerdings auch unbequemen Überlegungen führen.

Was also wäre gewesen, wenn Sophie Scholl die Erschütterung angesichts der Kriegsgräuel, von denen sie (wie zahllose andere Deutsche) Kenntnis erhielt, nicht zum Anlass für ein radikales Umdenken genommen hätte? Wenn sie, wie die Mehrheit unserer Eltern und Großeltern, still gehalten und darauf gehofft hätte, der Schrecken würde hoffentlich bald vorübergehen und man selbst glücklich aus dem mitverschuldeten Unglück herauskommen?

Und was ist mit jenen, oft noch blutjungen Menschen, die den Durchhalteparolen der Nazis folgten und an den verhießenen „Endsieg“ glaubten? Viele von ihnen verloren ihr Leben in den letzten, blutigen Kämpfen des längst verlorenen Krieges.

Sophie Scholl, die sich der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ eher gegen den Willen ihres Bruders Hans angeschlossen hatte, würde an diesem Sonntag 100 Jahre alt. Als sie starb, war sie 21. Am Tag ihrer Festnahme, die unmittelbar nach einer Flugblattaktion in der Münchner Universität erfolgte, am 18. Februar 1943 sollte in Berlin der Reichspropagandachef und Oberhetzer Joseph Goebbels seine berühmt-berüchtigte Sportpalastrede halten. „Wollt ihr den totalen Krieg?“, fragte er die versammelten „Volksgenossen“. Sie wollten. Und bekamen ihn.

Parallelität der Ereignisse: Weiße Rose und Goebels

Der Müchner Historiker Hans Günter Hockerts hat jetzt in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auf die zeitliche Parallelität zweier Ereignisse hingewiesen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Hier die Geschwister Scholl und ihre Freunde, die Hitlers Sturz und die „Abrechnung unserer deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannei“ fordern. Dort Adolf Hitlers wichtigster Mittäter Goebbels, der vor dem Hintergrund der verlorenen Schlacht von Stalingrad und angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Wehrmacht nicht nur einmal mehr sein persönliches Schicksal, sondern das aller Deutschen mit dem „Führer“ verbindet.

Sophie Scholl war diesem System anfangs begeistert gefolgt. Sie gehörte selbstverständlich dem Bund Deutscher Mädel, dem weiblichen Flügel der Hitlerjugend (HJ) an, zeichnete sich dort durch Leistung aus und stieg deshalb sogar zur Scharführerin auf.

Auf diesen Aspekt ist in früheren Würdigungen der Sophie Scholl gar nicht oder nur beiläufig eingegangen worden. Dabei ist eben dieser Punkt ein wichtiger - aber keineswegs, um etwa das historische Verdienst und den Mut von Sophie Scholl zu relativieren, den sie bis zu ihrem Tode bewahrte. Vielmehr geht es um das bessere Verständnis dessen, was damals, während des „Dritten Reiches“, mit vielen Deutschen passierte. Eine Ideologisierung, an die sich die meisten, erst recht in der DDR, später partout nicht mehr erinnern wollten.

Erinnerung aktuell: Hans Scholl (Max Hubacher, l.), Sophie Scholl (Luna Wedler) und Alexander Schmorell (David Hugo Schmitz) in einer Szene der Instagram-Serie @ichbinsophiescholl (Foto: Rebecca Rütten/SWR/BR)/Sommerhaus/dpa

Sophie Scholl, deren Büste, aus Marmor gehauen, seit 2003 in der Weihestätte Walhalla bei Donaustauf im bayerischen Landkreis Regensburg steht, ist mit den Jahren immer mehr zum Mythos und Sinnbild für das bessere Deutschland aufgebaut geworden. Eine Heldin für alle. Dabei ist die junge Frau, die einem späteren Bericht ihres Scharfrichters zufolge so tapfer gestorben war, wie er sonst niemanden hätte sterben sehen, ja tatsächlich, unzweifelhaft eine Lichtgestalt in finsterer Zeit. Aber eben eine, die aus dem normalen Leben kam, die der Faszination des Nationalsozialismus anfänglich ganz erlegen war.

Hier stockt man einen Augenblick lang beim Schreiben und vielleicht auch beim Lesen: Darf man denn sagen, der Nationalsozialismus sei faszinierend gewesen? Eben das ist Teil des Problems mit der Geschichte und ihrer Deutung, zumal, wenn es persönlich wird. Natürlich entwickeln Diktaturen, wenigstens in ihren Anfängen, oft Charme, um sich einer breiten Gefolgschaft versichern zu können.

Bei den Nazis waren es Themen wie Arbeit, bescheidener Wohlstand, Freizeitvergnügen und das Beschwören einer großen Gemeinschaft, die von vielen nach krisenhaften Jahren entsprechend positiv aufgenommen wurden. Nicht anders verfuhr man in der zweiten deutschen Diktatur des 20. Jahrhunderts, die sich sogar den programmatischen Namen gab: Eine Diktatur des Proletariats sollte es sein.

Fehlende Erinnerung der Zeitzeugen

Später will man nicht gern daran erinnert sein. Schon gar nicht an eigene Mitwirkung. Und so ist aus manchem ehemaligen Gefolgsmann der Nazis noch ein brauchbarer SED-Genosse oder ein „Blockbruder“ der gleichgeschalteten Parteien geworden. Und nach dem Ende der DDR häuteten sich nicht wenige, die gestern noch vom „realen Sozialismus“ überzeugt gewesen waren, alsbald zu Anhängern des Pluralismus und der Marktwirtschaft.

Was Sophie Scholl neben ihrem vor allem christlich motivierten Mut zum Widerstand aber so herausragend erscheinen lässt, ist eben die frühzeitige Erkenntnis, wem sie anfänglich gefolgt war - und die Entscheidung, etwas gegen dieses System zu tun. Dass sie einst mitgelaufen war, macht sie zu einer von uns. Dass sie später ihr Leben riskierte, um die Diktatur beenden zu helfen, trennt sie von den meisten Zeitgenossen. Dazwischen liegt das spannende Feld der Auseinandersetzung, auf das man sich selbst begeben muss. Andernfalls bleibt von Sophie Scholl nicht viel mehr als ein Marmorkopf neben anderen in der hochmögenden Ruhmeshalle in Bayern. So ehrenwert diese Würdigung auch ist: Sie wird nur dann dauerhaft mit Sinn erfüllt, wenn es eine kritische gesellschaftliche Erinnerung gibt.

Nachdem sie und ihr Bruder Hans festgenommen worden waren, sagte Sophie Scholl dem Gestapo-Vernehmer Robert Mohr unter anderem folgende Sätze für sein Protokoll: „Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.“

Robert Mohr ist fast 80 Jahre alt geworden. Er hat, wie man liest, in Ludwigshafen eine Pension als Kriminaloberkommissar bezogen und musste sich nie vor Gericht verantworten. (mz)