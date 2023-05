Seit der Saison 2009/10 ist der 52-Jährige Intendant des Berliner Konzerthauses. Das bleibt er auch noch eine Weile, bevor eine neue Aufgabe in der Schweiz übernehmen will.

Sebastian Nordmann, Intendant am Konzerthaus Berlin, geht in die Schweiz.

Berlin/Luzern - Der Intendant des Berliner Konzerthauses, Sebastian Nordmann, wechselt nach einem weiteren Jahr in der deutschen Hauptstadt an die Spitze des Lucerne Festivals in der Schweiz. Der 52-Jährige verlängert demnach bis Sommer 2025 im Haus am Gendarmenmarkt und übernimmt am 1. Januar 2026 als Nachfolger von Michael Haeflinger die Spitze des international renommierten Festivals für klassische Musik. Das teilten die beteiligten Institutionen in Berlin und Luzern am Donnerstag mit.

Der in Kiel geborene Nordmann - seit der Saison 2009/10 verantwortlich in Berlin - bezeichnete das Festival in Luzern als „einen Leuchtturm des Festivallandschaft, der mich mit seinem stetigen Wunsch nach Veränderungen und der gleichzeitigen Pflege seiner großen Tradition immer schon fasziniert hat“.

Die Hauptstadt Berlin hat damit einen weiteren Spitzenjob im Klassikbereich zu besetzen. Wenige Hundert Meter weiter ist an der Staatsoper Unter den Linden nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt von Daniel Barenboim (80) als Generalmusikdirektor die Position für die musikalische Leitung des Hauses noch immer frei.