Paris - Die Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Die britisch-französische Künstlerin ist im Alter von 76 Jahren gestorben, wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Paris am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die gebürtige Londonerin und Wahlfranzösin wurde mit dem Skandallied „Je t'aime, moi non plus“ weltbekannt.

Sie war Anfang 20, als sie zusammen mit Serge Gainsbourg das Lied ins Mikrofon stöhnte. Der gesungene Orgasmus wurde zum Skandal und in vielen Ländern verboten. Doch mit dem Schmuddel-Chanson begann 1969 ihre Karriere - und ihre Beziehung mit dem Enfant terrible der französischen Musikszene. Zwei Jahre später kam ihre gemeinsame Tochter, die Schauspielerin Charlotte Gainsbourg, auf die Welt. Die Ehe ging nach über zehn Jahren in die Brüche. Trotz der Trennung sangen beide gemeinsam weiter.

Zusammen mit Gainsbourg feierte Jane Birkin einige ihrer größten Erfolge, darunter „La danseuse“, ein weiteres erotisches Lied, und „Melody Nelson“. Die Wahlfranzösin wirkte zudem in über 50 Filmen mit. In Michelangelo Antonionis „Blow up“ spielte sie ein Fotomodell - nur bekleidet mit Kniestrümpfen. In dem prickelnden und erotischen Thriller „Der Swimmingpool“ ist sie an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon zu sehen.

Die Musikerin und Darstellerin war die Lieblingsengländerin der Franzosen, die sie einfach „La Birkin“ nannten. Sie wurde am 14. Dezember 1946 in London als Tochter der Schauspielerin Judy Campbell geboren. England hatte sie nach ihrer Scheidung von dem Filmkomponisten John Barry im Jahr 1968 verlassen, den sie 1965 mit gerade 19 Jahren geheiratet hatte.

Jane Birkin, englisch-französische Sängerin und Schauspielerin, im Mai 1970 im Englischen Garten in München. Parschauer/dpa

Jane Birkin bei einem Auftritt in der Schweiz (2019). Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa