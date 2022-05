Revue-Premiere von Elsterglanz: Wahnsinn mit Methode

Letzte Vorbereitungen auf der kleinen Hebebühne in der Halle-Messe. Am Freitag, 27. Mai., starten Gilbert Rödiger (l.) und Sven Wittek mit „Kikeriki - Die Revue“ die größte Elsterglanz-Show aller Zeiten.

Jeden Vormittag um elf klingelt es an einer Tür in Eisleben. Da kann die Sonne scheinen, es kann schneien, regnen oder stürmen, der Termin steht wie festgenagelt: Entweder Sven Wittek besucht Gilbert Rödiger. Oder umgekehrt. „Dann ist erstmal aktuell-politische Stunde“, erzählt Rödiger, die eine Hälfte des mitteldeutschen Humorduos Elsterglanz. „Die kann mal 20 Minuten dauern, aber auch mal drei Stunden“, ergänzt Wittek, als „Svenni“ der andere Teil des erfolgreichsten Kulturkommandos, das Sachsen-Anhalt jemals hatte. Man schwatze dann so, über dies und über das. „Man muss reinkommen in die Stimmung“, sagt Wittek.