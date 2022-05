Peter Maffay über sein soziales Engagement und warum er nicht Bundespräsident wird

Halle (Saale)/MZ - So viel ist klar: Bundespräsident wird Peter Maffay nicht. Zwar gehörte Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker 2017 zur Bundesversammlung, die Frank-Walter Steinmeier ins Amt brachte, aber für ihn selbst komme eine Kandidatur nicht in Frage. Da konnte MDR-Kultur-Chef Reinhard Bärenz noch so sehr locken. „Politik ist ein hartes Brot“, hielt Maffay den Moderator auf Distanz. Der entgegnete: Das ist Rock’n’Roll auch! „Aber nicht so trocken“, sagte Maffay. Da hatte er den Beifall auf seiner Seite. Und die Erleichterung seiner Fans.