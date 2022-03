Auch unter Künstlern ist die Solidarität enorm. So gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Mitteldeutschland, bei denen Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen gesammelt werden: Die MZ gibt einen Überblick, welche Aktionen im März geplant sind.

Schausspieler und Intendant Matthias Brenner ist gleich an drei Benefizveranstaltungen in Halle beteiligt.

Spenden, Wohnraum anbieten, auf das unfassbare Leid, das derzeit in der Ukraine passiert, aufmerksam machen? Wie können wir helfen? Das ist die zentrale Frage, die sich derzeit viele Menschen stellen. Ähnlich geht es Künstlern in der Region. Mit zahlreichen Aktionen zeigen sie ihre Solidarität.

Am vergangenen Sonntag (6. März) etwa sind bei einem Benefizkonzert in Magdeburg 900 Euro Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine gesammelt worden. Und auch in den nächsten Tagen sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Die MZ gibt einen Überblick:

Halle: IC Falkenberg und 20 weitere Künstler spielen beim Festival für die Ukraine

„Jeder ist erschüttert“, sagt Rudenz Schramm, Chef des Steintor Varietés in Halle. Kurzerhand hat er gemeinsam mit den Veranstaltern Ulf Herden und Jürgen Reichart die Köpfe zusammengesteckt und das Benefizkonzert „Frieden für die Ukraine“ ins Leben gerufen. Für Sonntag (13. März), Beginn ist 16 Uhr, steht in der Ulrichskirche nun eine lange Liste mit Künstlern auf dem Programm.

„Die Resonanz war überwältigend. Wir hätten dreimal so viele einladen können“, sagt Jürgen Reichert. Ulf Herden ergänzt: „Es wird wohl weniger ein Konzert als ein Festival. Wir rechnen mit etwa vier Stunden Programm.“ Daher werde das Publikum auch nach 16 Uhr zu allen Zeiten in die Konzerthalle eingelassen - etwa 400 bis 500 Gäste haben in der Ulrichskirche Platz.

Mussorgskis „Das große Tor von Kiew“

Und wer ist nun dabei? Organist Martin Stephan etwa. Der ehemalige Thomaner eröffnet gemeinsam mit der Pianistin Anna Victoria Baltrusch das Benefizkonzert an der Orgel mit Modest Mussorgskis „Das große Tor von Kiew“.

Unter den Künstlern findet sich aber auch rockige Musik von IC Falkenberg und Klaus Adolphi oder Jazz von Java Five, Gospel von Salt Town Voices oder Pop von Viertelpoet. „Es ist ein musikalisches Spektrum, das vielen Interessen gerecht wird“, so Ulf Herden. Einen Auftritt, der für sich selbst sprechen dürfte, gibt es mit dem in Odessa (Ukraine) geborenen Jury Zenski und dem russischen Pianisten Alexander Goldenberg.

Nicht zuletzt hat sich Intendant und Schauspieler Matthias Brenner für Sonntag angekündigt. Ob er singen oder rezitieren wird - oder beides -, ist noch unklar, aber Rudenz Schramm ist sich sicher, „dass er mit seiner Botschaft den Nagel auf den Kopf trifft“.

Einnahmen werden zu 100 Prozent gespendet

Die Einnahmen des Konzerts gehen in Zusammenarbeit mit der Awo Halle-Merseburg zu 100 Prozent an Projekte für die aus der Ukraine Geflüchteten in Halle.

--> Frieden für die Ukraine, 13. März, Ulrichskirche Halle, 16 bis etwa 20 Uhr, 15 Euro, Schüler 5 Euro, 2G plus

Halle: Studenten spielen für Studenten

Auch am heutigen Donnerstag (10. März) beteiligt sich Matthias Brenner an einem Benefizkonzert der Universität und der Bühnen Halle. In der Aula im Löwengebäude spielen unter anderem der Universitätschor, das Akademische Orchester und Mitglieder der Staatskapelle Halle. Die Spenden gehen an den Verein „Hilfe für ausländische Studierende“ an der MLU und das Slavia Kulturcentrum in Halle.

--> Benefizkonzert der MLU und der Bühnen Halle, 10. März, 19.30 Uhr, Löwengebäude, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten, 2G plus

Halle: Klavierkonzert für die Ukraine

Am Freitag (11. März) veranstalten die Stunde der Musik und der Kammermusikverein Halle gemeinsam mit den Franckeschen Stiftungen ein Benefizkonzert. Tomoko Ogasawara spielt Klavierwerke von Ludwig van Beethoven. Beginn ist 18 Uhr im Freylinghausen-Saal.

--> Benefizkonzert der St d. Musik, Kammerverein und Franck. St. , 11. März, 18 Uhr, Freylinghausen-Saal, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten, 2G plus

Halle: Autoren lesen für Spenden

Ein drittes Mal Matthias Brenner können Gäste ebenfalls am Freitag beim Abend im Literaturhaus Halle, Bernburger Straße 8, erleben. #StandForUkraine heißt es um 19 Uhr im großen Saal. Autoren wie Matthias Jügler, Mario Schneider und Alexander Suckel werden lesen.

--> #StandForUkraine – Ein Abend im Literaturhaus Halle, 11. März, 19 Uhr, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten, 2G plus

Querfurt: Musik in der Kirche

Kantorin Miroslawa Cieslak und Pfarrerin Kathrin Käss laden am Sonntag, 13. März, um 18 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Querfurter Stadtkirche ein.

--> Benefizkonzert, 20. März, Stadtkirche, Querfurt, 17 Uhr, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Bernburg: Arien und Instrumentalstücke

Die Bernburger Martinskirche lädt am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr zu einem Benefizkonzert ein. Es erklingen Lieder, Arien und Instrumentalstücke aus drei Jahrhunderten. Interpreten sind unter anderem Annelie Leuthäuser, Marita Biermann, Thomas Fröb und Peter Blail.

--> Benefizkonzert, 20. März, Martinskirche, Bernburg, 17 Uhr, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten