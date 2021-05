Warum ein Gamben-Virtuose aus dem Burgenlandkreis weltweit gefeiert wird

Thomas Fritzsch wird als Gamben-Virtuose auf der ganzen Welt gefeiert und forscht in Sammlungen nach verschollenen Kompositionen. Was ihn so besonders macht und warum er sich sozial engagiert.

Freyburg - „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Was das Zitat aus Goethes „Faust“ bedeutet, wird einem schlagartig bewusst im Gespräch mit Thomas Fritzsch.

Ob es um die Suche nach barocken Kompositionen in Bibliotheken und Archiven geht oder um das Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Haus, in dem er in Freyburg an der Unstrut lebt: Getrieben wird der bekannte Musiker, der vor wenigen Wochen sein 60. Lebensjahr vollendete, von dem Wunsch, das Ererbte, materiell wie immateriell, zu bewahren und die Zeitgenossen dafür zu sensibilisieren, um dadurch, so seine Hoffnung, einen eigenen kleinen Beitrag für die Erhaltung unseres Kulturguts zu leisten.

Abel-Werk wiederentdeckt

Womit sich Thomas Fritzsch auch immer beschäftigt, er widmet sich allem mit solcher Leidenschaft, die geradezu ansteckend auf alle wirkt, die ihn davon erzählen hören: Er kann zu jeder Generation des Hauses in der Wein- und Jahnstadt, in dem er mit seiner Familie lebt, etwas Spannendes erzählen und mit ähnlich großer Begeisterung auch berichten, wie aufregend es für ihn ist, in öffentlichen und privaten Sammlungen nach historischen Kompositionen zu suchen, die als verschollen gelten. „Denn der Beifall nach Konzerten, so erfüllend er im Augenblick auch ist, verklingt, aber die Gewissheit, bedeutende Kompositionen wieder aufgefunden zu haben, bleibt“, so Fritzsch.

Erst jüngst gelang es ihm mit Hilfe des Museums Schloss Köthen ein Notenheft des aus der Bachstadt stammenden und in London wirkenden Carl Friedrich Abel (1723-1787) wiederzuentdecken. Ein Künstler mithin, der ihm besonders nahe ist: Denn alle bekannten Porträts Abels, der ein vorzüglicher Komponist und Gamben-Spieler war, hängen als Reproduktionen in Thomas Fritzschs Wohnzimmer.

Mag sich der in Zwickau geborene Absolvent der Musikhochschule Leipzig auch als Forscher etabliert haben, zu internationaler Berühmtheit brachte er es als Gamben-Virtuose. Die Kritik bescheinigt ihm, der bis zur Corona-Krise auf allen Kontinenten Konzerte spielte, einer der besten Gamben-Spieler der Welt zu sein.

Instrument mit Geschichte

Die Gambe ist ein Instrument, das zu spielen ein enormes technisches Geschick erfordert. Mag sie auch an eine Zwischenform von Violine und Violoncello erinnern, so bildet sie doch eine eigene Familie von Streichinstrumenten, die nach ihrer Spielhaltung Viola da Gamba („viola“: Geige und „gamba“: Bein) benannt wurde und in früheren Jahrhunderten auch im Deutschen als „Beingeige“ bezeichnet wurde, weil sie zwischen die Schenkel geklemmt wird und keinen Stachel genannten Fuß wie das Cello besitzt.

Ihre große Zeit hatte sie in der Barockmusik, die auch in Freyburg erklingt, wenn Thomas Fritzsch für seinen Gesprächspartner zu jener Gambe greift, die der Salzburger Instrumentenbauer Johann Paul Schorn (1682-1758) im Jahr 1709 fertigte. Gespielt wurde diese, wie ihr heutiger Besitzer weiß, unter anderem von Joseph Fiala (1748-1816), der ein guter Freund von Wolfgang Amadeus Mozart war. „Mozart hat dieses Instrument also mit eigenen Augen gesehen, da beide im selben Haus in Salzburg lebten und sich gemeinsam dem damals beliebten Kartenspiel Tarock widmeten“, so Fritzsch.

Liebe zur Gambe seit frühester Jugend

Die Gambe begleitet ihn seit frühester Jugend. In einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen, besaß bereits seine Mutter eine Gambe, die den Jungen so faszinierte, dass er sie zu spielen lernte. „Ich gab meinen ersten, damals völlig unzureichenden Gamben-Abend mit 14 Jahren“, erinnert sich Fritzsch. „Gleichzeitig begann ich in Bibliotheken nach Notenliteratur zu suchen.“ Eine Passion, die bis heute einen wichtigen Teil seines erfüllten Musikerlebens ausmacht.

Echo-Gewinner Thomas Fritzsch wird Botschafter des Burgenlandkreises

Neben mehreren Kompositionen von Carl Friedrich Abel und Johann Christian Bach (1735-1782) entdeckte er auch die als verschollen geltenden „12 Fantaisies pour la Basse de violle“ von Georg Philipp Telemann (1681-1767) wieder. Für die Einspielung derselben erhielt Fritzsch 2017 einen Echo-Klassik. Der Preis hat zwar in dessen Wohnzimmer einen Platz gefunden, aber keinen so zentralen, als dass er sofort zu entdecken wäre.

Die Auszeichnung führte auch zur Anfrage des Burgenlandkreises, ob er sich vorstellen könne, als dessen Sonderbotschafter zu wirken. Thomas Fritzsch, der bereits seit 2014 als Botschafter der Bachstadt Köthen amtiert, übernahm auch diese Aufgabe gern. Damit aber keine falschen Vorstellungen aufkommen, sei gesagt, dass es sich im einen wie im anderen Fall um reine Ehrenämter handelt, für die Thomas Fritzsch pro Jahr viele hundert Kilometer unterwegs ist.

Werben für das Erbe

Während er mit seinem Namen in der Welt für die Musikstadt Köthen wirbt, deren Aushängeschilder Johann Sebastian Bach und Carl Friedrich Abel sind, ist es für Fritzsch ein ebenso großes Anliegen, das bedeutende Erbe der Region zwischen Nebra und Zeitz bekannt zu machen, die mit dem Naumburger Dom seit drei Jahren ein Unesco-Weltkulturerbe besitzt.

Was Fritzsch auch auf die Idee brachte, die Reihe der „Welterbe-Konzerte“ zu begründen. Deren nächste Veranstaltung soll nach langer, corona-bedingter Pause voraussichtlich am 29. August in der Dorfkirche Schleberoda stattfinden.

Lobbyist für Pflegefamilien

Eine andere Herzensangelegenheit, für die er in seiner Funktion als Sonderbotschafter für den Burgenlandkreis wirbt: „Ich bin ein Lobbyist für Pflegekinder und Pflegefamilien“, sagt Fritzsch. Aus naheliegendem Grund: Neben einem eigenen Sohn hat das Ehepaar eine inzwischen neun Jahre alte Pflegetochter, die mit acht Monaten zu der Familie kam: „Ich bin froh, dass wir das gemacht haben“, sagt Fritzsch, gesteht aber auch, vor diesem Schritt durchaus Zweifel gehabt zu haben, ob er der Herausforderung gewachsen ist.

Allerdings gebe es in der Region viel zu wenig Familien, die bereit sind, ein Pflegekind aufzunehmen, deshalb habe man damals gehandelt: „Ein Heim ist immer nur die zweitbeste Wahl, um Kindern ein Zuhause zu geben, die meist traumatisiert sind, weil sie ohne Urvertrauen und voller Angst sind, verlassen zu werden“, so Fritzsch. Nur in einem familiären Umfeld können diese Kinder das Gefühl entwickeln, geborgen zu sein und behütet zu werden, ist Thomas Fritzsch gewiss. (mz)