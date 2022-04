Viel Beifall für Uraufführung von „Im Stein“ aus Halle

Halle (Saale)/MZ - Es muss nicht immer Fußball sein. Auch aufregendes Musiktheater kann man auf einer großen Leinwand zeigen - wie es am Mittwoch im Garten des halleschen Peißnitzhauses zu erleben war. Dorthin wurde die Uraufführung des von Sara Glojnaric und Clemens Meyer geschaffenen Werks „Im Stein“ live übertragen. Exakt zu jener Stunde, an der am Vortag das Scheitern der deutschen Balltreter in London seinen Lauf nahm. Hier aber gab es nach zweistündiger Spielzeit statt langer Gesichter viel Applaus für alle Akteurinnen und Akteure sowie für das Regieteam um Michael von zur Mühlen und Martin Mallon, den Herren der Videoszenen.