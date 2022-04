The Weeknd springt bei Coachella-Festival für Kanye West ein

Neben Harry Styles und Billie Eilish gehört nun auch The Weeknd zum Line-Up beim Coachella-Festival in Kalifornien. Er nimmt den Platz von Kanye West ein.

Rapper The Weeknd beim Lollapalooza-Festival in Berlin.

Los Angeles - Nach dem kurzfristigen Absprung von US-Rapstar Kanye West (44) beim diesjährigen Coachella-Festival haben die Veranstalter Ersatz gefunden. Der kanadische Sänger The Weeknd (32, „Blinding Lights“) wird bei dem berühmten Festival in Südkalifornien auftreten.

Auf Twitter kündigten die Veranstalter am Mittwoch The Weeknd zusammen mit Swedish House Mafia als neue Headliner an. Die Gruppe aus Schweden um drei DJs ist durch Hits wie „One“ oder „Save the World“ bekannt.

Das Festival ist für die Wochenenden 15.-17. April und 22.-24. April angesetzt. Rapper West, der sich inzwischen Ye nennt, sollte am 17. und am 24. April auftreten. Die Gründe für seine Absage diese Woche nannte er nicht.

Auf dem im Januar verkündeten Star-Line-Up stehen auch der britische Popsänger Harry Styles und US-Sängerin Billie Eilish. Zu den weiteren Acts gehören unter anderem Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae und Doja Cat.

Popstar Abel Tesfaye alias The Weeknd brachte zu Jahresbeginn sein fünftes Album „Dawn FM“ heraus. Mit Swedish House Mafia nahm er zuvor den gemeinsamen Song „Moth To A Flame“ auf.