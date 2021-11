Songaufnahme von George Harrison und Ringo Starr entdeckt

Alles schon bekannt von den Beatles? Mitnichten. Ein neu entdeckter Song führt zurück in die indische Phase - und ist doch brandaktuell.

Liverpool/Birmingham - Auf einem Dachboden in Birmingham ist ein verschollener Song entdeckt worden, der einst von dem 2001 gestorbenen Beatle George Harrison und seinem Bandkollegen Ringo Starr (81) eingespielt worden war.

Das Musikstück mit dem Titel „Radge Shaam“ stammt aus der Feder des Journalisten Suresh Joshi, der die Beatles mit dem indischen Yoga-Guru Maharishi Mahesh Yogi bekannt gemacht hatte, wie das Beatles-Museum in Liverpool mitteilte.

Die Band hatte sich Ende der 1960er Jahre einige Zeit von dem Guru inspirieren lassen und war für Unterricht sogar nach Indien gereist. Die Aufnahme, bei der Harrison an der Gitarre und Starr am Schlagzeug zu hören sind, wurde am Mittwoch veröffentlicht.

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Stücks sollen einem wohltätigen Zweck zugute kommen, hieß es in der Mitteilung. „In dem Song geht es um das Konzept, dass wir alle eins sind und die Welt eine Auster - etwas, das uns während der Pandemie allen klar geworden ist“, sagte Joshi der Mitteilung zufolge. Der 50 Jahre alte Song könne deswegen gar nicht aktueller sein.