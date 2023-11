Nächsten Monat ist Weihnachten. Dazu wird es in diesem Jahr ein ganz besonderes Duett geben.

Berlin - Schlagerstar Roland Kaiser (71) hat sich für einen Gang ins Aufnahmestudio mit Michelle Hunziker zusammengetan. Für eine Neuauflage des Albums „Goldene Weihnachtszeit“ mit fünf Extrastücken hat der Sänger („Santa Maria“) den US-Klassiker „Baby It`s Cold Outside“ eingesungen. Hunziker (46) habe ihm den Titel vorgeschlagen, erzählt Kaiser im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer Helene-Fischer-Show und sich dann für das Projekt verabredet. Die Schweizer Moderatorin („Wetten, dass ..?“) liefert sich stimmlich einen verführerischen Festtagsflirt mit Kaiser und interpretiert den Welthit mit Swing- und Bläserklängen in englischer Sprache.

Die Neuauflage des erweiterten Weihnachtsalbums erscheint am 10. November, „Baby It`s Cold Outside“ bereits als Auskopplung an diesem Freitag (3.11.).