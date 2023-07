Bei den MTV Video Music Awards 1996 trug er das Schmuckstück noch. Kurz darauf wurde Tupac Shakur auf offener Straße in Las Vegas erschossen.

New York (dpa) - Ein Ring, den der 1996 gestorbene Rapper Tupac Shakur selbst entworfen und bei seinem letzten öffentlichen Auftritt getragen hat, ist in New York für rund eine Million Dollar (etwa 900.000 Euro) versteigert worden. Bei der Versteigerung habe es einen „entschlossenen Wettkampf zwischen Bietern“ gegeben, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer den Ring letztendlich für 1,016 Millionen Dollar kaufte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Sotheby's hatte den kronenförmigen Ring mit Gold, Diamanten und Rubinen vorab nur auf etwa 300.000 Dollar geschätzt. Die nun erzielte Summe sei die höchste, die jemals bei einer Auktion für ein Hip-Hop-Erinnerungsstück bezahlt worden sei, hieß es.

Shakur („All Eyez on Me“) gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. 1996 wurde er im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter ungeklärten Umständen erschossen. Damals gab es Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste.

Shakur habe das Schmuckstück anfertigen lassen, um die Verlobung mit seiner Freundin Kidada Jones zu feiern, hieß es von Sotheby's. In den Ring eingraviert ist die Aufschrift „Pac & Dada 1996“. 1996 trug der Musiker den Ring bei den MTV Video Music Awards, seinem letzten öffentlichen Auftritt. Nun gab seine Patentante Yaasmyn Fula das Stück zur Versteigerung frei.