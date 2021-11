„Queen of Christmas“: Es weihnachtet bei Mariah Carey

Vor mittlerweile 27 Jahren landete Mariah Carey den Weihnachtszeit-Dauerbrenner „All I Want For Christmas Is You“. Gelingt ihr das mit ihrem neuen Song ein zweites Mal?

Die Sänger Khalid (l-r), Mariah Carey und Kirk Franklin singen „Fall in Love at Christmas“.

Berlin - Die „Queen of Christmas“, Mariah Carey, ist pünktlich zu Weihnachten wieder da. Und diesmal nicht nur mit ihrem mittlerweile 27 Jahre alten Superhit „All I Want For Christmas Is You“, der zuverlässig in jeder Adventszeit die Single-Charts erobert - sondern mit einem brandneuen Lied.

Am Freitag wurde „Fall In Love At Christmas“ veröffentlicht, das die 52-Jährige mit ihren Kollegen Khalid (23) und Kirk Franklin (51) präsentiert.

Im Gegensatz zu „All I Want...“, einem flotten Popsong mit lauten Jingle-Bells und liebessehnsüchtigen Textzeilen, ist der Nachfolger eine besinnliche Soulballade mit Gospel-Touch. Erst nach 45 Sekunden ist Careys Gesang zu hören, nach drei Minuten schwingt sie sich zu ihren berühmten, für manche Kritiker berüchtigten Stimmwunder-Höhen auf, so richtig entfesselt dann im Ausklang des fünfminütigen Stücks.

Das Video wurde am Freitag schon in den ersten vier Stunden auf Youtube Zehntausende Mal abgerufen - es zeigt die drei Künstler in einem weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer am knisternden Kamin. Und natürlich fehlen auch Klingglöckchen und winterliche Windgeräusche nicht in dem Song. Mit der Weihnachts-Ikone Carey, dem R&B-Aufsteiger Khalid und dem Gospel-Superstar Franklin am Klavier dürfte „Fall In Love At Christmas“ zumindest in den USA mehrere Zielgruppen bedienen.

Careys erstmals 1994 veröffentlichter Hit „All I Want For Christmas Is You“ gilt längst als Weihnachtspop-Klassiker. Beim Streamingdienst Spotify hat der Song nach aktuellen Angaben 938 Millionen Abrufe erzielt - Tendenz stetig steigend, und mehr als das ebenfalls äußerst beliebte „Last Chrismas“ von Wham!. Nach 26 Jahren erreichte Careys Lied 2020 die Nummer-1-Position der britischen Charts. Auch mit „Oh Santa!“ von 2010, das sie im Vorjahr zusammen mit Ariana Grande und Jennifer Hudson neu veröffentlichte, war die US-Sängerin erfolgreich.