Nachwuchsmangel bei Superstars - Der stille Tod des Rock'n'Roll

Im Sommer vor 60 Jahren spielten die Rolling Stones ihr erstes Konzert und die große Ära des Rock begann. Inzwischen aber ist die Popkultur in der Krise. Die Charts werden von Deutsch-Rap, Partyschlagern und Oldies dominiert.

Alt-Stars wie AC/DC, hier bei einem Konzert in Leipzig, füllen dei Arenen. Dahinter aber kommt kaum noch etwas.

Halle - Halle/MZ - Nach zwei Stunden ist die Kraft ein wenig weg. Elton John, 75 Jahre alt, in kreischbunten Turnschuhen und passendem Blümchenjackett, geht an diesem Abend seines Abschiedskonzertes in Leipzig auf gelenkschonende Art von der großen Arena-Bühne ab. Ein Förderband zieht die lebende Legende langsam außer Sicht. Noch ein paar allerletzte Konzerte soll es im nächsten Jahr geben. Dann ist Elton John, der 1965 seine erste Band gegründet hatte und 1967 seinen ersten Plattenvertrag unterschrieb, weg.