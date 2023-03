David Jude Jolicoeur von De La Soul am 18. März 2017 in Austin, Texas. Jolicoeur, eines der Gründungsmitglieder des Long Island Hip-Hop-Trios De La Soul, ist im Alter von 54 Jahren gestorben.

London (dpa) - Die Musik der einflussreichen Hip-Hop-Band De La Soul ist nach jahrelangem Streit um die Freigabe erstmals komplett auf Streamingplattformen verfügbar. Am Freitag, dem 34. Jahrestag des Debütalbums „3 Feet High and Rising“, wurde der gesamte Backkatalog des US-Trios digital veröffentlicht. Im Laufe des Jahres sollen die ersten sechs Alben der Hip-Hop-Pioniere, darunter Genre-Klassiker wie „De La Soul Is Dead“ (1991) oder „Buhloone Mindstate“ (1993), auch auf CD, Vinyl und sogar Kassette neu aufgelegt werden.

Zuvor wurde ein Großteil der Musik von De La Soul nicht bei Streamingdiensten angeboten, auch weil die Rechtslage in Bezug auf die zahlreichen darin verwendeten Samples unklar war. Nach Aussage der Bandmitglieder lag es daran, dass die Plattenfirma Tommy Boy Records, die die Rechte an den ersten sechs De-La-Soul-Alben hielt, nicht die notwendigen Freigaben eingeholt hatte. Das für sein kreatives Sampling berühmte Hip-Hop-Trio befürchtete deshalb rechtlichen Ärger im Falle einer Streamingveröffentlichung.

Als Tommy Boy die frühen Studioalben 2019 nach der Klärung schließlich fürs Streaming freigeben wollte, beklagten sich De La Soul öffentlich über unfaire Vertragsbedingungen des Plattenlabels - nach eigener Aussage wären sie nur geringfügig an den Einnahmen beteiligt gewesen. Daraufhin verzögerte sich die digitale Veröffentlichung erneut. 2021 wurde schließlich eine Einigung erzielt, nachdem Tommy Boy vom Jazzlabel Reservoir Records übernommen worden war.

Der wichtige Schritt in De La Souls Karriere kommt zu einem traurigen Zeitpunkt. Am 12. Februar starb Gründungsmitglied Trugoy the Dove alias Dave Jolicoeur im Alter von 54 Jahren. Der Rapper hatte die Band Ende der 80er Jahre gemeinsam mit Kelvin „Posdnuos“ Mercer und Vincent Lamont „Maseo“ Mason Jr. in Amityville/New York gegründet. Die Hip-Hop-Gruppe war in ihrer rund 35-jährigen Karriere für mehrere Grammys nominiert. 2006 gewann sie den begehrten Musikpreis für ihre Kollaboration „Feel Good Inc.“ mit der Band Gorillaz.