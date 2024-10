Paris. - Die französische Schlagerikone Mireille Mathieu kommt mit ihrer letzten großen Auslandstournee „Goodbye my Love Goodbye“ nun nach Deutschland. Den Startschuss gibt die 78-Jährige in Chemnitz an diesem Donnerstag (24. Oktober). Bis Mitte November wird sie laut Informationen des Ticketportals Eventim in zehn deutschen Städten auftreten.

Deutschland ist die erste Europa-Station ihrer Best-of-Tournee, mit der sie ihre 60-jährige Karriere feiert. Mathieu wird unter anderem ein Lied interpretieren, das ihrer Mutter gewidmet ist und das sie noch nie in Deutschland gesungen hat. „Meine Mutter kam sehr gerne nach Deutschland“ Das Lied hier erstmals vorzutragen, werde für sie voller Emotionen sein.

Mireille Mathieus Abschiedstournee: Wo finden die Konzerte in Deutschland statt?

Leipzig , Gewandhaus, 27. Oktober 2024

, Gewandhaus, Hannover , Kuppelsaal im HCC, 30. Oktober 2024

, Kuppelsaal im HCC, Düsseldorf , Tonhalle, 31. Oktober 2024

, Tonhalle, Frankfurt am Main, Alte Oper, 4. November 2024

am Main, Alte Oper, Nürnberg , Meistersingerhalle, 5. November 2024

, Meistersingerhalle, Stuttgart , Liederhalle Hegelsaal, 8. November 2024

, Liederhalle Hegelsaal, Berlin, Admiralspalast - Theater, 11. November 2024

Für die Konzerte in Chemnitz, Berlin (erstes von zwei Konzerten), Dresden und München sind bereits keine Tickets mehr erhältlich.

Was kosten die Tickets der Abschiedstournee von Mireille Mathieu?

Für das Konzert in Leipzig gibt es noch Karten bei der Orgelempore. Dort starten die Ticketpreise bei 59,50 Euro und gehen bis zu 71 Euro. Über den "FanSale", sprich bereits verkaufte Tickets, die weiterverkauft werden, gibt es noch Tickets auf dem Parkett rechts. Der Preis für diese Tickets liegt bei 157,25 Euro.

In Hannover sind Tickets nur noch ausschließlich im zweiten Rang verfügbar. Hier sind die günstigsten Karten für 71 Euro zu haben. Maximal liegt der Preis bei 94 Euro.

Für die Show in Düsseldorf gibt es nur noch wenige Restkarten, ausschließlich im zweiten Parkett. Dort kosten die Tickets 105,50 Euro.

Auch für das Konzert in Frankfurt am Main sind nur noch sehr wenige Karten verfügbar. Für die Parkettplätze, sowohl links als rechts, müssen Fans 157,35 Euro zahlen.

In Nürnberg hingegen gibt es noch deutlich mehr Tickets. Hier haben die Fans noch die Auswahl zwischen Parkett oder Rang. Die Preise reichen von 71 Euro bis 105,50 Euro.

Sämtliche Restkarten in Stuttgart sind nach Angaben des Veranstalters eventuell nicht mit freier Sicht auf die Bühne. Die günstigsten davon gibt es für 60,50 Euro, die teuersten für 95 Euro.

Für das zweite Konzert in Berlin gibt es nur noch Tickets im "FanSale". Diese Parkett-Tickets sind für 120 Euro zu haben.

Mathieu: "Ich fühle mich willkommen"

Zu Deutschland hat Mireille Mathieu ein ganz besonderes Verhältnis. „Ich fühle mich willkommen und das Publikum schätzt mich.“ Deutsch war auch die erste Fremdsprache gewesen, in der sie gesungen hat. Das war 1969 mit „Hinter den Kulissen von Paris“.

Nach Deutschland geht es weiter nach Prag und in die slowakische Hauptstadt Bratislava.