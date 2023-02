Falco war der wohl größte Star, den Österreichs Musikszene im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Bis heute sind seine Songs für viele Menschen prägend. Wer noch einmal in die Zeit und Musik eintauchen will, dem bietet sich dafür eine ganz spezielle Aufnahme.

Hamburg/dpa - «L.I.V.E.» wurde die DVD passenderweise genannt, auf der sich als Bonusmaterial noch einige Songs von einem Konzert in der Wiener Stadthalle (1986) befinden. Im Mittelpunkt aber steht natürlich der gewittrige Donauinsel-Auftritt.

Als Falco seinen Song «Titanic» performte, da waren alle Schleusen schon geöffnet. Und die Fans nahmen das «himmlische» Spektakel als Happening - feierten eine große Regenparty. Bei «Nachtflug» schlug schließlich noch in unmittelbarer Nähe der Blitz ein und legte einen Teil des Equipments lahm. Die Bühne stand längst schon gefährlich unter Wasser, als Falco schließlich sein Konzert abbrechen musste - ohne sein berühmtes «Rock Me Amadeus» gebracht zu haben.

Der Mythos von Falco ist bis heute ungebrochen

Ungebrochen ist der Falco-Mythos: In der Textzeile «Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair» aus seinem Amadeus-Song von 1985 schien er nicht nur von Mozart, sondern auch von sich selbst zu singen. Denn die österreichische Musikszene verfolgte den Aufstieg des ehrgeizigen Vorstadtbuben in den Pop-Himmel mit Misstrauen. Geboren am 19. Februar 1957 als Johann Hölzel, verließ der Sohn eines Maschinenbau-Unternehmers mit 17 sein Elternhaus, um sich ganz der Musik zu widmen.

Nach dem Jazz-Konservatorium in Wien versuchte sich der Gitarrist als Kneipen- und Straßenmusiker in Berlin. Zurück in Wien, schloss er sich dem sozialkritischen Wiener Rock-Kabarett «Drahdiwaberl» als Bassgitarrist und Sänger an und legte sich das Pseudonym Falco zu.

Falco brachte es selbst in den USA an die Spitze der Charts

Sein erster Solo-Titel «Der Kommissar» machte Falco mitten auf der Höhe der Neuen Deutschen Welle 1982 fast über Nacht berühmt, wurde insgesamt 6,5 Millionen Mal verkauft und landete als erster deutschsprachiger Titel in den US-Charts.

Falco ließ die augenzwinkernde Melancholie und den kraftvollen Schmäh des Austropop hinter sich. Er brach als erster mit dem Dialekt und erfand eine elaborierte Kunstsprache aus Englisch und Deutsch, die oft erst beim zweiten oder dritten Hinhören all ihre Facetten zeigte. Skandale wie 1986 das Sendeverbot für die Single «Jeanny» in den deutschsprachigen Rundfunkanstalten begünstigten nur die Entstehung des Mythos Falco.

Auf den Ruhm folgt der Absturz - und der frühe Tod des Ösi-Stars

Dem kometenhaften Aufstieg des Wieners in die internationalen Charts folgte ein jäher Absturz. Nach dem Welterfolg mit «Amadeus» 1985 und den Nachfolge-Hits «Jeanny» und «Coming Home», nach 75 goldenen Schallplatten und der «Goldenen Europa» 1986 stürzten Drogen-Affären und familiäre Probleme den Star in eine tiefe Krise. Die Alben «Wiener Blut» (1988) und «Nachtflug» (1992) konnten an die früheren Erfolge nicht anschließen.

1996 zog der Musiker in die Dominikanische Republik, wo er sich eine luxuriöse Villa und ein Tonstudio einrichtete und an seinem Comeback arbeitete. Die Aufnahmen für das geplante Album «Out Of The Dark» waren zum Teil fertig gestellt, als er am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall ums Leben kam - der Musiker hatte bei dem Unfall Alkohol und Kokain im Blut. Posthum wurde die Single «Out Of The Dark» zu einem großen Erfolg, die fast mysteriös vorahnend mit der Zeile endet «...muss ich denn sterben, um zu leben?».