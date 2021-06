Judas Priest beim Wacken-Festival 2022 erwartet

Wacken - Nach der pandemiebedingten Absage des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken für diesen Sommer haben die Veranstalter erste Bands für 2022 angekündigt.

Bereits zum vierten Mal werden Judas Priest im Norden zu Gast sein, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Auftritte planen auch In Extremo und Limp Bizkit.

Das nächste Festival soll vom 4. bis 6. August 2022 stattfinden. „Ein weiteres Jahr ohne W:O:A. Das ist traurig, aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagte der Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. Zu den weiteren bereits bekannten Bands gehören Rose Tattoo, As I Lay Dying und Lacuna Coil. Zudem will der Motörhead-Gitarrist Phil Campbell mit seiner Band Phil Campbell and The Bastard Sons in Wacken spielen. Am kostenpflichtigen Zusatztag am 3. August 2022 sind Auftritte von Avantasia!, Gloryhammer, Brothers Of Metal und von Varang Nord geplant.

Voraussichtlich ab 1. Juli können Wacken-Fans ihre Tickets für diesen Sommer umtauschen oder Geld zurückfordern. Im vergangenen Jahr hatten sich nach Angaben der Veranstalter mehr als 90 Prozent der Fans für einen Tausch entschieden. Bereits 2020 war das Heavy-Metal-Festival mit seinen rund 75.000 Fans wegen der Corona-Pandemie abgesagt und durch eine Online-Veranstaltung ersetzt worden. Als Ersatz arbeiten die Veranstalter nach eigenen Angaben an Ideen für ein Live-Musik-Format in diesem Herbst.