King-Crimson- und Foreigner-Mitbegründer Ian McDonald mit 75 Jahren gestorben

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der britische Musiker Ian McDonald ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn Max am Donnerstag via Facebook. McDonald starb demnach bereits am 9. Februar 2022 im Kreise seiner Familie an einer Krebserkrankung.

Nach Tod von Ian McDonald: Familie und Freunde trauern um King-Crimson-Mitbegründer

Auf Facebook fand sein Sohn rührende Worte über seinen toten Vater: „Mein Vater war ein brillanter, intuitiver Musiker, eine sanfte Seele und ein wunderbarer Dad. Er wird für immer durch seine wunderschöne Musik und die Liebe seiner Fans weiterleben. Danke euch allen“, schrieb er am Donnerstag.

Auch seine Bandkollegen von King Crimson bestätigten am Freitag seinen Tod in einer Meldung ihrer Plattenfirma Discipline Global Mobile: „Ians Beitrag zu King Crimson war von unschätzbarem Wert und außerordentlich wichtig“, schreibt die Band auf ihrer Homepage und führt auch ein Zitat von Robert Fripp aus dem Jahr 1997 an: „Ian brachte Musikalität, einen außergewöhnlichen Sinn für kurze und einprägsame Melodien in die Band und konnte sich zudem auf einer Vielzahl von Instrumenten ausdrücken.“

Ian McDonald mit King Crimson und Foreigner erfolgreich

Ian McDonald war Gründungsmitglied der britischen Rockband King Crimson, die mit ihren ungewöhnlich komplexen und reich instrumentalisierten Songs neue Impulse setzte. Das Album „In the Court of the Crimson King“ von 1969 gilt heute als Meilenstein des Progressive Rock. McDonald spielte in der Band unter anderem Keyboard und Saxophon.

Mit der Band Foreigner orientierte er sich ab 1976 eher am Massengeschmack und setze auf eingängigen, melodiösen Hard Rock. Mit Liedern wie „Cold as Ice“ und „I want to Know What Love” ist, feierte die Band große Erfolge. Später arbeitete er als Produzent und Solokünstler.