Ex-Beatle Ringo Starr gratuliert Paul McCartney

Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Ringo Starr gratuliert Paul McCartney via Twitter zum 80. Geburtstag.

London/Los Angeles - Ex-Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr hat seinem früheren Bandkollegen Paul McCartney zum 80. Geburtstag gratuliert.

„Es heißt, dass am Samstag dein Geburtstag ist“, schrieb Starr auf Twitter und fügte hinzu: "Happy Birthday Paul, ich liebe dich Mann, hab einen schönen Tag. Peace and Love (...)." Dazu postete Starr ein Foto von sich, auf dem er die Hand zum Peace-Zeichen erhoben hat und in die Kamera lächelt.

Starr, der schon seit Längerem in der US-Metropole Los Angeles lebt, hatte im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er und McCartney sind die einzigen beiden lebenden Mitglieder der Fab Four, wie die Beatles auch genannt wurden. George Harrison starb im Jahr 2001. John Lennon wurde 1980 erschossen.

Glückwünsche zum runden Geburtstag kamen auch von Rolling-Stones-Musiker Ronnie Wood (75), der auf seinem Twitter-Account mehrere Fotos von sich und McCartney postete. „Wünsche Paul McCartney einen sehr schönen 80. Geburtstag!“, schrieb er dazu. McCartney, der zur Zeit auf US-Tournee ist, hatte kürzlich bereits von Rocksänger Jon Bon Jovi (60) und Zehntausenden Konzertbesuchern in New Jersey ein Geburtstagsständchen bekommen.