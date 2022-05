Ernst Paul Dörfler schreibt über Alternativen zu Klimakrise und Konsumzwang: „Aufs Land“

Ernst Paul Dörfler erkundet mit Neugierigen die Vogelwelt am Schwanenteich in Wittenberg.

Halle (Saale)/MZ - Die Welt verändern, damit es uns allen besser geht? Ein Idealist, der so etwas anstiften will - aber einer, der nicht nur träumt, sondern vorlebt und im Übrigen mit harten Fakten argumentiert. Die Rede ist von Ernst Paul Dörfler, dem nimmermüden Ökologen und Prediger in Sachen Klimaschutz und gutes Leben. 71 Jahre alt ist der sanfte Revolutionär, drahtig und voller Energie. Eben ist sein neues Buch „Aufs Land“ bei Hanser in München erschienen, 351 eng bedruckte Seiten stark und als Weckruf gedacht.